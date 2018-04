IRPF. GESTHA DESACONSEJA UTILIZAR LA APP PARA CONFIRMAR LA DECLARACIÓN

El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) no recomienda utilizar la nueva aplicación móvil para realizar la declaración de la renta, porque “una confirmación apresurada, como la que propicia esta aplicación, podría desaprovechar algunas deducciones importantes”.



En una nota de prensa difundida este martes, Gestha explicó que esta app permite confirmar y presentar el borrador, pero no modificarlo.

Por ello, los técnicos alertan de que, dada su usabilidad, muchos contribuyentes pueden olvidar incluir información fiscal relevante y beneficiosa para ellos, ya que su diseño insta a validar el borrador sin revisarlo en profundidad.

Como ejemplos, avisan de que validar el borrador desde la app puede hacer que el contribuyente olvide revisar la titularidad de los inmuebles, las ganancias de patrimonio que hubiera podido lograr o cambiar la situación de sus familias, es decir, incluir los nacimientos, defunciones y los cambios del estado civil que, en su caso, no aparezcan reflejados en el borrador.

De igual modo, Gestha piensa que el uso de la aplicación puede llevar a no repasar las deducciones autonómicas, que podrían suponer importantes ahorros, dependiendo de la Comunidad de residencia, en los gastos por estudios de los hijos, por adopción o por alquiler de vivienda.



