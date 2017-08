GAROÑA. EL BOE PUBLICA LA DENEGACIÓN DE LA REAPERTURA DE GAROÑA

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves la orden ministerial que deniega la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que según el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, se produce como consecuencia del contexto político.

Otra orden de 2009 establecía el 6 de julio de 2013 como fecha de cese definitivo de la explotación de la central nuclear y otorgaba a la empresa Nuclenor, su titular, la renovación de la autorización de explotación hasta dicha fecha.

No obstante, una orden posterior de 2012, teniendo en cuenta las consideraciones que se exponían en la misma, revocó parcialmente la de 2009 y estableció que, con anterioridad al 6 de septiembre de 2012, Nuclenor podría solicitar una renovación de la autorización de explotación por un nuevo período no superior a seis años, cumpliendo una serie de condiciones que en dicha orden se especificaban.

Sin embargo, Nuclenor no solicitó esta renovación, por lo que mediante una orden posterior de 2013 se declaró el cese definitivo de la explotación de la central nuclear el 6 de julio de 2013, conforme a lo dispuesto en el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.

Dado que este cese definitivo de explotación no fue motivado por razones de seguridad nuclear o protección radiológica, de acuerdo con el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, Nuclenor presentó ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (hoy Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital), el 27 de mayo de 2014, una solicitud de renovación de la autorización de explotación hasta el 2 de marzo de 2031.

Entonces, Energía solicitó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), mediante escrito de fecha 28 de mayo de 2014, la emisión del correspondiente informe sobre la referida solicitud de Nuclenor.

Con fecha 8 de febrero de 2017, el CSN remitió a Energía dicho informe, en el que se señala que, durante el período de vigencia de la declaración de cese de explotación, el Consejo ha realizado un seguimiento y supervisión continuos de la central y del cumplimiento de las condiciones aplicables sobre seguridad nuclear y protección radiológica e informaba favorablemente la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la central.

El departamento dirigido por Álvaro Nadal disponía desde ese momento de seis meses para tomar una decisión sobre el futuro de Garoña que finalmente ha sido no autorizar su reapertura.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso