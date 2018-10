Fomento detecta un déficit de inversiones de 2.000 millones en el mantenimiento de carreteras desde 2013

"En mantenimiento de carreteras tenemos un déficit acumulado, y lo que se nos dice por parte de los técnicos del Ministerio es que deberíamos invertir 1.200 millones anuales y estamos invirtiendo por debajo", ha manifestado durante su intervención en el simposio 'La gran transformación de los servicios públicos: 40 años que cambiaron España'.

Durante su participación en estas jornadas organizadas por la Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos (AESP), Saura ha señalado que este aspecto "se ha dejado a un lado en los últimos años", por lo que cree que la inversión en Fomento debe centrarse en los próximos años en este aspecto.

En este sentido, cree que este déficit de inversión en mantenimiento se ha traducido en una disminución de la calidad de las infraestructuras "a todos los niveles", a pesar de que esta calidad, ha dicho, "es muy alta".

En todo caso, ha defendido que "la inversión debe de ser estable y predecible" y "no puede ser procíclica", pues actualmente "es muy alta en los mejores años" y "cae cuando más se necesita". Por ello, ha destacado el papel que debe jugar la colaboración público-privada, aunque ha declarado que la Administración aún no ha encontrado un "nivel estable" para desarrollar este tipo de políticas, en el que existan "beneficios razonables" para las empresas y "los ciudadanos no sean los 'paganos'".

Respecto en qué aspecto centrar la inversión, también ha apostado por garantizar el derecho a la movilidad en la política en infraestructuras, y ha recordado que, mientras que en 2017 hubo 424 millones de desplazamientos en los servicios de cercanías frente a los 21 millones de viajes en AVE.

PIDE A LA AIREF EVALUAR EL GASTO EN INFRAESTRUCTURAS

Por otro lado, el responsable de Infraestructuras ha avanzado que el Ministerio de Fomento ha requerido a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que lleve a cabo un análisis del gasto público en infraestructuras dentro del 'spending review' que debe realizar este organismo el próximo año.

"Hemos pedido que para el 'spending review' del año que viene que el Gobierno tiene que plantear a la Unión Europea, que se debería evaluar el gasto público en infraestructuras", ha manifestado durante su intervención.

Saura ha defendido esta evaluación teniendo en cuenta que, después de la Seguridad Social y la prestación por desempleo, estas partidas son las de mayor importancia cuantitativa en la Administración central.