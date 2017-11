Ferrmed reivindica mejoras comerciales entre China y la UE a través de la red ferroviaria euroasiática

La asociación ha organizado en el Parlamento Europeo la conferencia 'Key Corridors, Main Terminals and Train Features in the Silk Road Railway Network', un evento que ha contado con más de 300 representantes de gobiernos, empresas e instituciones, según ha explicado en un comunicado.

Otro de los objetivos del evento era promover un sistema de fabricación "totalmente sincronizado" entre China y Europa con entregas 'just in time' en los destinos finales y con el mínimo 'stock' en tránsito y en depósito.

Ferrmed ha recordado además que aproximadamente el 40% del volumen de negocio entre China y Europa es de productos de valor añadido, así como que existen nuevas oportunidades para que la red ferroviaria capte tráficos que circulan en la actualidad por vía marítima o aérea.

Por ello, la asociación ha subrayado la importancia de identificar dentro de la red ferroviaria euroasiática las líneas con más demanda potencial de tráfico donde se implanten los llamados 'Estándares Ferrmed'.

Por otro lado, la organización ha anunciado la suscripción de un acuerdo de cooperación a largo plazo con el municipio chino de Zhengzhou para potenciar los contactos entre las principales "megaregiones" socioeconómicas europeas y chinas a través de enlaces ferroviarios, las plataformas logísticas y la optimización de cargas y flujos.