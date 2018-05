Falciani pide al Gobierno que reflexione sobre los efectos de su extradición

El exempleado de HSBC Hervé Falciani, reclamado por Suiza para cumplir cinco años de cárcel por filtrar datos bancarios, ha reclamado este miércoles al Consejo de Ministros español que reflexione sobre las consecuencias que podría tener su extradición a la justicia helvética.

A su juicio, aprobarla supondría "poner en riesgo" el "sistema de bienestar" y, más allá de su situación procesal, ha pedido que se ponga el foco en los peligros que entraña "no tener una política contundente contra los futuros riesgos económicos".

"No se trata de la independencia judicial sino que antes les toca a los políticos, y espero que después no digan que no han tenido nada que hacer ni opinar", ha insistido este consultor de 46 años que ha reiterado su confianza en las instituciones españolas.

Falciani ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa con motivo del taller que imparte en la Universidad Politécnica de Valencia sobre el uso de datos abiertos.

Ha comparado su situación judicial con una partida de ajedrez al afirmar: "Estoy dispuesto a sacrificar mi posición; si me intentan comer y pierden, me va bien".

"Es importante que no se olvide que ha habido entidades financieras que han pagado grandes sumas de dinero para no ir a juicio, y es curioso que esos mismos bancos quieren que se me juzgue. Vamos a esperar a ver cómo se posiciona el Consejo de Ministros", ha agregado.

Preguntado por si teme por su vida, ha respondido: "Cada mañana trato de saber cuál es mi responsabilidad y ejercerla. He tenido el privilegio de compartir información de interés social y ahora tengo que cumplir con mi responsabilidad, que debería ser también política", en alusión de nuevo a la decisión que sobre él ha de adoptar el Ejecutivo español.