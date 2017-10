FUNDACIÓN ONCE, CERMI Y UGT FIRMAN UN CONVENIO POR LOS DERECHOS LABORALES Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Fundación ONCE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y UGT firmaron este lunes un convenio de colaboración para impulsar la integración e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, especialmente en materia de derechos laborales.

En un acto en el que firmaron el convenio el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, y el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, este último destacó la importancia de la colaboración entre las tres organizaciones para “renovar nuestro compromiso para lograr mayores cuotas de integración en beneficio de los cuatro millones de habitantes que tienen una discapacidad en España”.

En este sentido, Carballeda agradeció a UGT y Cermi su colaboración presente y pasada y señaló que la ONCE tiene “muy claro hacia dónde queremos ir y también es importante tener claro con quién tenemos que ir, juntos, para ser más fuertes”.

En esta misma línea, Carballeda pidió al secretario general de UGT que se convierta “en el auténtico reivindicador y punta de lanza” de que las empresas cumplan con las plazas para trabajadores con discapacidad, ya que este colectivo tiene actualmente el triple de paro.

LUCHA POR LA IGUALDAD

Por su parte, Álvarez subrayó la relevancia y la normalidad de la colaboración de “un sindicato que tiene en su ADN la lucha por la igualdad y los derechos de las personas con dos organizaciones como el Cermi y la ONCE”, y señaló que el convenio permitirá a las tres entidades “utilizar nuestra influencia y presión para solucionar cada uno de los problemas y ver cuál de las tres tiene más peso para solucionarlos”.

Además, Álvarez señaló la necesidad de “poner en valor la labor de la ONCE” en la generación de empleo para las personas con discapacidad y la defensa de sus derechos. En este sentido, el líder de UGT preguntó si “alguien se imagina qué pasaría en nuestro país sin la ONCE y su obra” y señaló que gracias a dicha labor “hay una luz, una esperanza, una ilusión, que se abre para muchas personas”, además de destacar a la organización “como modelo de cogestión y participación y de organización democrática y no solo como empresa al uso”.

Sobre las principales líneas de actuación para profundizar en los temas de discapacidad y empleo, Álvarez mencionó la necesidad de prestar atención a la mayor discriminación a las mujeres con discapacidad, y, por otro lado, destacó que “hay que trabajar a fondo para que las empresas pongan en valor el trabajo de personas discapacitadas en su centro de trabajo”, pero también hacer visible para los consumidores “qué empresas cumplen con sus obligaciones”.

Además, Álvarez también señaló que otra línea de actuación debe ser trabajar con la Administración para solucionar "los inconvenientes y barreras” con las que ésta impide a las personas con discapacidad acceder a un puesto de trabajo, así como la importancia de concienciar a toda la sociedad de que “podríamos ser cualquiera de nosotros”.

CAMBIO SOCIAL

Por su parte, el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, destacó que las tres organizaciones “tenemos un denominador común: que no aceptamos la realidad que nos ha tocado vivir” y que a falta de igualdad y ante problemas graves de exclusión social, aspiran a “generar cambio social favorable y positivo para lograr condiciones de vida dignas para los ciudadanos”.

En este sentido, resaltó que el convenio de colaboración permitirá “colaborar y cooperar activamente para tener un frente social que ponga el énfasis en las personas con discapacidad”, compartiendo agendas y aprovechando la presencia de UGT en el ámbito de la negociación laboral para que la discapacidad también esté presente.

Además, Pérez Bueno señaló la discapacidad sobrevenida como un importante foco en el que trabajar, debido a su impacto en el empleo y a que muchas empresas optan por prescindir de los trabajadores con discapacidad, en lugar de trabajar en su reactivación y recolocación para que el talento no se desperdicie.

