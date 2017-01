FUNDACIÓN ALTERNATIVAS VE EL PRESUPUESTO DE 2017 UNA “OPORTUNIDAD” PARA CAMBIAR EL RUMBO A MEDIO PLAZO DE LA POLÍTICA FISCAL

Google Plus

Fundación Alternativas considera que el Presupuesto para 2017 “representa una oportunidad para cambiar el rumbo a medio plazo de la política fiscal”, ya que la economía española está saliendo de la “grave” crisis pasada y avanza hacia una fase más madura de su ciclo económico.

Así lo recoge en el documento ‘Una nueva política fiscal y presupuestaria para la recuperación económica’, elaborado por Manuel de la Rocha, exsecretario de Economía del PSOE; y Víctor Echevarría, investigador asociado del Instituto Complutense de Estudios Internacionales.

De cara al futuro, según los autores, desde el punto de vista cíclico existen al menos tres elementos que señalarían la “conveniencia” de un cambio en la posición de política fiscal y presupuestaria: agotamiento de la política monetaria, que el crecimiento actual no será duradero y la existencia de espacio fiscal para poder realizar cambios en la orientación de medio y largo plazo.

En el texto se recoge que las medidas fiscales anunciadas recientemente por el Gobierno “van en la buena dirección” y aumentarán los ingresos en unos 7.000 millones de euros.

En concreto, se consideran “particularmente interesantes” los cambios en el Impuesto de Sociedades, que elevarán la recaudación en más de 4.600 millones de euros, si bien “no dejan de ser parches que cierran varios agujeros legales por los que se escapaba mucha recaudación, pero que no abordan la necesaria y urgente reforma integral” de este tributo.

Así, la fundación subraya que se trata de medidas fiscales “coyunturales” que permitirán cumplir con los objetivos de déficit, pero que no plantean la reforma en profundidad que requiere el sistema fiscal.

En concreto, en el caso de los ingresos públicos, la organización apunta que el sistema tributario español se caracteriza por el “escaso peso” de los mismos comparado con la media europea.

Por ello, destaca que si el objetivo es acercarse a los Estados de bienestar de los países europeos más avanzados, será necesario aumentar la recaudación. En detallo, señala tres elementos entorno a los cuales debería girar una reforma tributaria: la imposición verde, corregir el sesgo hacia una tributación elevada de las rentas del trabajo y acometer una “auténtica” reforma del Impuesto de Sociedades.

Por su parte, en el capítulo de los gastos, se defiende la necesidad de elevar el gasto en políticas activas de empleo, hasta los 13.000 millones de euros en cuatro años; poner en marcha una renta básica de inserción y aumentar de forma sostenida los recursos destinados a potenciar el cambio de modelo productivo, como la I+D+i.

