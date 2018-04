FRANCIA CREE QUE ESPAÑA “YA ASUME UN PAPEL IMPORTANTE” EN LAS DECISIONES EN EUROPA PORQUE “SE HA TRANSFORMADO”

El ministro de Economía y Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, señaló este jueves en el Fórum Europa que España “ya asume un papel importante en las decisiones europeas”, ya que es un país que “se ha transformado” en los últimos años.



En este encuentro informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, Le Maire puso en valor los esfuerzos realizados por las autoridades y la sociedad española para superar la profunda crisis económica que ha vivido.

Así, comentó que un ministro de un país que no crece o con la deuda al alza no puede ir a Europa a dar consejos, porque nadie le escucha. Sin embargo, sí se hace caso a un Estado con una economía que evoluciona de manera favorable como la española.

“Todo el mundo escuchará” en Europa a los responsables del Gobierno de Mariano Rajoy, aseguró Le Maire, quien agregó que España “ya asume un papel importante” en los procesos de toma de decisión en el seno de la UE porque “se ha transformado”.

Respecto a la huelga de transportes en Francia por la reforma del servicio ferroviario SNCF, el ministro galo dijo que “si uno no quiere tener dificultades en un gobierno, la buena solución es no hacer nada”.

“No hemos sido elegidos para no hacer nada y no vamos a dejar de lado ningún tema”, aseguró el titular de Economía y Finanzas francés.



