FRANCIA RECLAMA QUE EUROPA SEA “DECISIVA” PARA QUE LOS GIGANTES DIGITALES PAGUEN IMPUESTOS

Google Plus

El ministro de Economía y Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, destacó este jueves en el Fórum Europa la necesidad de que Europa sea “decisiva” para que las grandes compañías digitales globales paguen los impuestos que les corresponden.



En el citado encuentro informativo, organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, Le Maire defendió que “la fiscalidad debe tener en cuenta la revolución tecnológica y Europa tiene que ser la primera en abrir esa vía” y estar “delante de los demás con nuestras propias ideas e intereses”.

Según el ministro francés, “debemos ser muy decisivos” en esta materia, “tanto como China o Estados Unidos”, ya que “estamos en un ámbito económico brutal y no deja mucho espacio a la ternura o los sentimientos buenos”.

“Hay que defender intereses económicos europeos” y “por eso proponemos estos impuestos para gravar todas esas actividades digitales; estamos abiertos al comercio pero las grandes multinacionales digitales tienen que pagar impuestos como los demás, si no es injusto”, explicó el ministro francés.

Además, Le Maire comentó que si la fiscalidad sólo se aplica sobre los bienes materiales y no sobre lo que produce más valor, que son los datos, “no se podrán financiar los servicios públicos”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso