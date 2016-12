LOS FOTOVOLTAICOS DE ANPIER ABREN OFICINA PERMANENTE EN BRUSELAS

Google Plus

La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ha abierto una oficina permanente en Bruselas para conocer y participar en el desarrollo de las políticas y disposiciones de la Unión Europea en materia renovable.

Según informa Anpier, la apertura de esta delegación coincide con el lanzamiento del borrador de medidas en política energética europea “Clean Energy for all Europeans”, que establecerá unos objetivos vinculantes para 2030 y los mecanismos para desarrollar un nuevo modelo energético en Europa.

Laura Garau Contreras es la persona que asumirá la gestión de la nueva oficina de Anpier en la capital comunitaria. Es graduada en Economía por la Universidad de Baleares, con la especialización en Marketing Management por la Hanze University of Applied Sciences en Groningen y Máster en Gestión Ambiental por el Instituto Superior de Medio Ambiente.

