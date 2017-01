BANKIA IMPULSA UN PLAN DE FORMACIÓN PARA 5.500 EMPLEADOS SOBRE LA NUEVA DIRECTIVA COMUNITARIA DE MERCADOS

Google Plus

- La ‘MiFID II’, que entrará en vigor en enero de 2018. Bankia ha puesto en marcha un plan de formación y certificación profesional para 5.500 empleados de la organización con el fin de anticiparse a la entrada en vigor de la directiva comunitaria sobre mercados e instrumentos financieros ‘MiFID II’, en enero de 2018.

Según explicó este martes la entidad en un comunicado, esta directiva persigue que los profesionales que proporcionen información y asesoramiento a clientes sobre servicios de inversión cuenten con la adecuada cualificación.

Todo ello, agregó el banco, “en aras de ofrecer una mayor protección a inversores y una mayor transparencia en la contratación de productos financieros”.

La formación está encaminada a que cada uno de estos empleados obtenga dos acreditaciones: la certificación profesional de ‘Experto en Asesoramiento Financiero’, otorgada por el Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF), y el título universitario de ‘Especialista en Banca y Asesoramiento Financiero’, concedido por el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF).

El plan está dirigido, entre otros colectivos, a directores, subdirectores, gestores y técnicos de la organización y todos aquellos profesionales entre cuyos cometidos se encuentre el asesoramiento o la información de productos financieros a clientes.

Estos empleados se unirán a los más de 450 profesionales de la entidad previamente certificados para ‘MiFID II’, básicamente a los asesores financieros de las Oficinas Plus+ (especializadas en asesoramiento) y los gestores de banca privada, que durante 2016 han realizado cursos para obtener el certificado de EFA (European Financial Advisor) emitido por la EFPA (European Financial Planning Association).

Por ello y una vez concluya esta fase del plan de formación, en torno a 6.000 profesionales de Bankia contarán con certificados independientes que les acreditarán a nivel europeo como profesionales cualificados para realizar labores de asesoramiento y de información sobre servicios financieros a particulares.

Para el director de Formación de Bankia, José Ignacio Mora, esta iniciativa es una apuesta del banco “por la excelencia en el asesoramiento financiero, para cumplir con los máximos niveles de transparencia, eficiencia y protección del cliente”.

Como la normativa ‘MiFID II’ ofrece un periodo de cuatro años desde su entrada en vigor para la cualificación de los profesionales financieros, el plan de formación de Bankia se completará en 2018, cuando se extienda al resto de la plantilla de la red comercial de la entidad que necesiten estar acreditados para realizar su labor profesional.

