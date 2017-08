EL PRAT. FOMENTO PIDE A LOS TRABAJADORES DE EULEN QUE “MODEREN SUS PRETENSIONES”

Google Plus

El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, pidió este lunes a los trabajadores de Eulen en el aeropuerto de El Prat que "moderen sus pretensiones y sean razonables a la hora de buscar un acuerdo".

Así se expresó Gómez-Pomar en una entrevista en la Cope, donde sostuvo que “los ciudadanos no tienen por qué estar sometidos a esta presión”.

Por otro lado, el ‘número dos’ del Ministerio de Fomento señaló a la Generalitat de Cataluña como responsable de mediar entre la empresa de seguridad y sus trabajadores para acabar con esta huelga, que se convertirá en indefinida a partir del 14 de agosto.

“Esto no significa que desde Aena no se tenga que estar pendiente para solventar los problemas que pudiera haber”, porque desde el primer momento ha puesto todos los medios posibles, concluyó el secretario de Estado.

