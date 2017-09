FOMENTO Y LOS SINDICATOS DE AENA SE REÚNEN EL MARTES PARA TRATAR DE EVITAR LA HUELGA

Los sindicatos con representación en Aena y Enaire (UGT, CCOO y USO) se volverán a reunir este martes con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, tras los avances registrados en las reuniones anteriores.

La reunión se producirá en el marco de las negociaciones de posibles mejoras salariales y aumentos de plantilla en ambas compañías, aunque todavía no se ha alcanzado un acuerdo.

Tras la reunión del pasado jueves, el representante de UGT, Raúl Gómez, reconoció que “se han producido avances, aunque no hay nada cerrado”, por lo que emplazó al martes para ver cómo concluyen las negociaciones en la parte social y cómo avanzan las gestiones que está llevando a cabo el secretario de Estado.

En este sentido, indicó que si se llega a un acuerdo, “perfecto para todas las partes”, pero si no lo hay, “habrá que convocar la huelga antes del final de septiembre.

Por su parte, la representante de USO, Marta López, destacó que “cuando se quiere, se trabaja”, porque el secretario “se comprometió a trabajar y lo está haciendo”.

Finalmente, Casado, de CCOO, valoró el clima “tranquilo y sosegado” de las negociaciones, pero aclaró que acudirán a la reunión con las convocatorias de huelga “preparadas” por si no se llegasen a acuerdos.

