FOMENTO ELEVARÁ AL CONSEJO DE MINISTROS ANTES DE FIN DE AÑO UN DECRETO QUE REGULARÁ LAS LICENCIAS VTC

El Ministerio de Fomento informó este lunes que tiene previsto mantener el próximo lunes una reunión con Fedetaxi para analizar el desarrollo de las medidas "para mejorar la situación en el sector del taxi y su convivencia armónica con el del alquiler de vehículos con conductor (VTC)".

Fomento señaló en un comunicado que está pendiente de los últimos trámites para elevar al Consejo de Ministros, antes de finales de año, un proyecto de real decreto que, entre otras medidas, "impedirá las prácticas especulativas de aquellos que han solicitado licencias de VTC, no con intención de operarlas, sino para lucrarse con su inmediata reventa".

Además, señala que esta disposición garantizará la exigencia del requisito de contratación previa, evitando que los servicios de VTC capten viajeros circulando por las vías públicas, introduciendo la obligación de comunicar a un registro público el servicio con anterioridad a su prestación.

Mediante este registro espera lograr un control más eficaz del cumplimiento de la obligación de realizar de manera habitual los servicios de VTC en el territorio de la comunidad autónoma que otorgó la correspondiente autorización, ya que la normativa vigente únicamente permite realizar fuera del territorio de dicha comunidad un 20% de los servicios, contabilizados trimestralmente.

Además, los vehículos adscritos a nuevas autorizaciones, aunque éstas hayan sido obtenidas mediante sentencia, deben cumplir los requisitos vigentes en la actual normativa, con independencia de los que estuvieran vigentes en el momento que se realizó la solicitud de la correspondiente autorización.

Con este tipo de medidas espera frenar el impacto que tendrá en el sector las últimas sentencias judiciales. En dichos procedimientos judiciales, la Administración General del Estado se ha personado con el objetivo de evitar la concesión de nuevas licencias por esta vía.

No obstante, Fomente recordó que el Gobierno no tiene capacidad de actuar frente a autorizaciones que se están otorgando por la vía judicial mediante sentencia, aunque se esté superando el ratio del 1/30. "En este sentido, cabe recordar que las comunidades autónomas han venido rechazando, en vía administrativa, las peticiones recibidas de nuevas solicitudes de autorizaciones de VTC, ya que el ratio 1 autorización de VTC por cada 30 de taxi establecido en la regulación vigente se encuentra agotado", concluyó el ministerio.

