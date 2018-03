VIVIENDA. EL PSOE PROPONE VENTAJAS FISCALES DE HASTA EL 100% SOBRE EL IRPF PARA LOS PROPIETARIOS DE VIVIENDAS EN ALQUILER RESIDENCIAL

Google Plus

La secretaria de Ordenación Territorial y Políticas de Vivienda del PSOE, Beatriz Corredor, ha propuesto modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) con ventajas fiscales de hasta el 100% sobre el IRPF para los propietarios de viviendas en alquiler residencial.



Corredor detalló este viernes en un encuentro informativo las propuestas de su partido en materia de vivienda, que el Grupo Socialista presentó ayer en el Congreso de os Diputados como una proposición de ley de 'Medidas de fomento del alquiler estable de vivienda'. Según Corredor, el Gobierno se ha caracterizado en estos últimos años porque "la política de vivienda ha brillado por su ausencia". Además, criticó al Ejecutivo argumentando que "no se puede hacer un plan de vivienda sin regular el mercado del alquiler".

En su análisis de la situación del mercado de alquiler inmobiliario, los socialistas consideran que son tres los factores por los que los precios están subiendo. En primer lugar, destacan la reforma de la LAU realizada por el Partido Popular en 2013, seguida por el auge del alquiler turístico y el repunte de la inversión inmobiliaria.

De este modo, y con el objetivo de incentivar la demanda, el PSOE propone promover un "sistema público de precios de referencia por zonas". Así, los propietarios que lo respeten y no alquilen con precios superiores gozarían de una reducción del 60% sobre el IRPF. Este porcentaje podría aumentarse hasta un 70% si efectúa obras que mejoren en dos categorías o más el certificado de eficiencia energética de la vivienda. La ventaja fiscal llegaría hasta el 100% en caso de que el inquilino fuera un joven de entre 18 y 30 años con un nivel bajo de ingresos.

Otra de las propuestas presentadas por la exministra de Vivienda es la vuelta a una prórroga forzosa de cinco años en los contratos de arrendamiento. Esta medida se modificaría así la reforma de la LAU de 2013, que establecía este periodo de tiempo en tres años. Adicionalmente, el PSOE propone que, durante dicha prórroga, el inquilino quede "protegido" sin necesidad de tener que inscribir su contrato en el Registro de la Propiedad.

Además, el Grupo Socialista propone que la subida de la renta esté sujeta de nuevo a la evolución del IPC. En opinión de Corredor, "no hay una estadística fiable de precios de alquiler" más allá de las publicadas por los portales inmobiliarios. La ausencia de un límite, señala la propuesta del PSOE, "ha provocado una escalada de los precios de alquiler y situaciones abusivas contra los inquilinos".



