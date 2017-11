FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ DEFIENDE EL “ESPECIAL” TRATO “PROTECTOR” DE LA BANCA, PORQUE “COMO VAYA MAL, VAMOS MAL TODOS”

El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez defendió este martes el “especial” trato “protector” que tiene el sector financiero, ya que “como vaya mal, vamos mal todos”.

Así lo indicó durante su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera y el programa de asistencia a la banca, en la que destacó la necesidad de entender que es bueno que los bancos ganen dinero.

En este sentido, subrayó que unos “sólidos beneficios” es lo primero para evitar que un banco quiebre, ya que generando ganancias puede hacer frente a dificultades si las tuviera.

Además, el exgobernador señaló que “a los bancos hay que tratarlos con mucho cuidado y por eso hay que protegerlos”.

Según Fernández Ordóñez, los bancos “tienen un trato proyector muy especial que está justificado porque como vayan mal, vamos mal todos”.

Por otra parte, quiso dejar claro que durante su periodo al frente del Banco de España, entre 2006 y 2012, “no recibí instrucciones políticas” del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ni del PP con posterioridad.

“De entidades de crédito no he hablado nunca” con Zapatero, dijo, para agregar que habló de otros temas y que la “obsesión” del expresidente del Gobierno “era meter mujeres en el Banco de España”.

En este sentido, reconoció que la institución “parecía el Vaticano”, pues no había “ninguna mujer en ningún sitio”, sólo en puestos “por debajo”.

Tampoco, reiteró, tuvo presiones desde el PP, aunque hizo referencia a una sola conversación, que querría olvidar, para que no se interviniera la CAM.

