GERARDO CAMPS Y MARTA FERNÁNDEZ CURRÁS COMPARECERÁN MAÑANA EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA CRISIS FINANCIERA

Google Plus

El exconsejero de Economía y Hacienda de la Generalitat Valenciana Gerardo Camps comparecerá este miércoles en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera.



En la misma sesión comparecerán también María Luisa Araújo, exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla-La Mancha, y Marta Fernández Currás, exconsejera de Hacienda de la Xunta de Galicia y ex secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos.

Este desfile de responsables autonómicos precederá a la nueva comparecencia en esta comisión del gobernador del Banco de España, Luis Linde, el próximo 10 de abril.

El responsable del Banco de España ya acudió a la comisión el pasado 12 de julio de 2017, cuando admitió que se cometieron “errores” de apreciación en cuanto a cómo podrían corregirse los desequilibrios acumulados por la ‘burbuja inmobiliaria’ y no se anticipó el impacto de la segunda recesión en la solvencia de muchas entidades financieras.

También señaló en aquella comparecencia que el Banco de España “pudo hacer más” en la crisis financiera, que se tomaron medidas “valiosas, pero no suficientes”, y que sin el rescate a la banca se hubiera producido “un desastre absoluto y una hecatombe económica".



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso