FEITO (IEE) PIDE NO VINCULAR LAS SUBIDAS SALARIALES A LA INFLACIÓN

- Augura que la inflación media de 2017 se situará en el 1,5%. El presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), José Luis Feito, auguró este miércoles que la inflación media del año 2017 en España se situará en el entorno del 1,5% y pidió que la evolución del IPC no se refleje en la estructura salarial.

Así lo afirmó en la presentación del informe ‘Las consecuencias de la subida del salario mínimo en España’, donde señaló que en España se está viviendo un “tirón de la inflación”, que está situada en el 3%, aunque matizó que “lo normal es que para febrero y marzo baje hasta situarse sobre el 2,7%”.

En este sentido, Feito previó que si se mantiene el actual precio del petróleo y el nivel del tipo de cambio del euro, “lo normal es que la inflación se reconduzca hacia niveles del 1,2% o 1,3% a finales de año, de diciembre con diciembre”.

Por ello, indicó que la inflación media durante este año puede estar por encima del año pasado, que fue del -0,4%, y “este año tendremos una inflación media que quizás rondará el 1,5%”.

“Vamos a tener los primeros dos o tres meses del año con subidas intensas de la inflación”, y luego, continuó Feito, “si se mantiene estable el precio del petróleo y si los terremotos que va a crear Trump no destruyen el mundo por completo, lo normal es que la inflación se vaya reduciendo”.

SUBIDA SALARIAL

Por otro lado, Feito comentó que “se debe evitar sobre todo el riesgo de transmitir la subida de la inflación a la estructura salarial como ocurrió en el pasado, ya que estos aumentos de precios son transitorios y no son proyectados por las empresas españolas”.

Evidentemente, “si la causa del aumento del precio está redundando en un mayor beneficio para la empresa española, pues lo lógico sería que los trabajadores se beneficien”, subrayó el responsable del IEE, pero “si la causa del aumento del precio está redundando en beneficio para los productores de petróleo, pues no tiene sentido”.

En este sentido, comentó que “de la misma manera que los trabajadores se han beneficiado cuando se reducía el precio del petróleo porque no se les redujo el nivel salarial, no hubiera tenido sentido haber bajado el sueldo de los trabajadores al 2%”.

