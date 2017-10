LAS EMPRESAS FAMILIARES RECLAMAN MENOS FISCALIDAD PARA QUE SUS COMPAÑÍAS SEAN SOSTENIBLES A LARGO PLAZO

Las empresas familiares coincidieron este martes en reclamar una menor fiscalidad y “procurar y velar por el bienestar y la salud de nuestras empresas, para que a la larga sea sostenible” su negocio.

Así se expresaron responsables de distintas empresas familiares como la de joyas catalana Tous, del Grupo Antolín y de Delaviuda en el marco del XX Congreso Nacional de la Empresa Familiar organizado por el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) en la ciudad de Toledo.

Desde la empresa de joyería, su vicepresidenta, Rosa Tous, afirmó que se debería “procurar y velar por el bienestar y la salud de nuestras empresas, para que a la larga sea sostenible” su negocio.

“Nadie está diciendo que no queremos contribuir, por nada del mundo, es todo lo contrario”, aclaró Tous, pero precisó que se trata de que los impuestos no sean “tan duros” en las cuentas de resultados de las compañías.

Por su parte, el consejero delegado de Delaviuda, Manuel López Donaire, afirmó que “el trabajo está muy gravado, las cotizaciones a la Seguridad Social son muy excesivas” en comparación con el entorno europeo.

“Esto hace que nuestras empresas sean menos competitivas”, lamentó para explicar que las compañías no solo compiten en diferenciación sino también en costes.

“Yo soy más defensor de impuestos como el IVA" pero no de aquellos que "formen parte de la cuenta de resultados de las empresas”, señaló.

Desde el Grupo Antolín, su vicepresidenta, María Helena Antolín, afirmó que las empresas familiares “contribuimos mucho” y cuando reclaman menor fiscalidad lo hacen en el sentido de “buscar más uniformidad” en los tributos, sobre todo, con el entorno europeo, y “no esas disparidades” que existen actualmente.

