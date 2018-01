AP-6. FACUA PIDE A LOS CONDUCTORES QUE RECLAMEN AUNQUE DUDA DE QUE HAYA COMPENSACIONES

Facua-Consumidores en Acción recomendó este lunes a todos los conductores afectados por la gran nevada que colapsó el fin de semana la AP-6 que reclamen una indemnización a la empresa concesionaria, Abertis, aunque matizó que “pueden encontrarse con la dificultad de que la empresa alegue un supuesto de fuerza mayor, donde no tendría cabida o sería mucho más difícil de conseguir una compensación”.



La asociación de consumidores manifestó hoy, en declaraciones a Servimedia, su preocupación por lo ocurrido y lo calificó de “injustificable”, porque según aseguran “tenía que haberse previsto antes bien por parte de Fomento o por la empresa que tiene la concesión, ya que la nevada había sido anunciada por los diferentes servicios de meteorología”.

Facua lamentó que no se pusiesen los medios necesarios para evitar este colapso, “si no en su totalidad, al menos en parte”, por lo que pidió que se depuren responsabilidades “tanto en el Ministerio como en las empresas que tenían las concesiones de las autopistas de peaje afectadas”.

Ante este situación, la organización de consumidores señaló que la empresa que tiene la concesión de la autopista “no cumplió con su parte del contrato, que es la de facilitar que esa vía de comunicación sea transitable”, por lo que “el consumidor realmente no está recibiendo el servicio que había pagado”.

Por otro lado, “cualquier incumplimiento de contrato puede conllevar o acarrear una indemnización por daños y perjuicios, aunque en este caso habría que ver, y es la dificultad con la que se podrán encontrar los consumidores, si realmente ese daño que podían haber padecido, puede tener una justificación de un supuesto de fuerza mayor como es el caso de un acontecimiento meteorológico de estas condiciones”.

A la hora de reclamar responsabilidades, Facua indicó que habría que analizar cada caso completo, ya que no sería el mismo daño para el que se quedara sin una entrevista de trabajo que para el que simplemente estuviera acudiendo a su casa, al igual que no es lo mismo haber estado parado 15 horas a haber estado dos, “aunque en todos los casos los inconvenientes y el malestar de todos los consumidores sean reales y palpables”.

RESPONSABILIDAD DE FOMENTO Y ABERTIS

Ante las numerosas alertas emitidas por los servicios de meteorología, son muchos los que culparon a los conductores por haber cogido el coche en esas condiciones climatológicas.

A este respecto, Facua apuntó que la imprudencia “no fue de los conductores, sino que ha sido de la empresa concesionaria y del Ministerio de Fomento, porque aunque se esperaban tormentas, si la vía no se cierra al público y se permite transitar por ella, es porque se encuentra en un estado óptimo para la circulación”.

Además, criticó que la empresa o el Ministerio tenían los medios suficientes como para garantizar la circulación de una manera “correcta y segura” por la misma vía a pesar de las condiciones climatológicas que se esperaban.

“Desde el momento y hora que la empresa que tiene la concesión del servicio permite la circulación de vehículos, toda la responsabilidad de que esa circulación sea posible es de la empresa y no del consumidor”, remarcó.

Cabe recordar que el Ministerio de Fomento anunció el pasado viernes que, ante la previsión de fuertes nevadas, movilizaría para el fin de semana un total de 874 máquinas y 162.500 toneladas de fundentes repartidas por siete comunidades autónomas.

La organización de consumidores lamentó que más que falta de previsión, “lo que ha habido un desinterés por parte de los poderes públicos en evitar que esto pasara, porque todos los inviernos en estas fechas nieva en esas zonas de España”.

Ante esta situación Facua indicó que “habría que ver cuáles son las condiciones estipuladas en la concesión de Fomento a Abertis, es decir, cuáles son las condiciones del contrato y ver si el mantenimiento o el buen estado de la vía, corresponde a la concesionaria o al Estado, aunque lo normal es que corresponda a la concesionaria”.

En este sentido, la organización indicó que aunque correspondiese a la concesionaria, “hay que echar la bronca al Estado porque tiene que vigilar que la empresa concesionaria cumpla y tenga los medios técnicos necesarios para poder prestar correctamente este servicio, especialmente en aquellos meses del año donde es más que previsible que ocurran estos fenómenos atmosféricos”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso