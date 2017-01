LAS FACTORÍAS ESPAÑOLAS FABRICARON CASI 2,9 MILLONES DE VEHÍCULOS EN 2016, UN 5,6% MÁS

Google Plus

Las factorías españolas fabricaron durante el pasado ejercicio 2016 un total de 2.885.907 vehículos, lo que supuso un incremento del 5,59% respecto al año precedente.

Según los datos hechos públicos por la patronal Anfac, en el conjunto del año "hay una clara diferencia entre el primer y el segundo semestre del año".

Así, entre enero y junio la producción obtuvo unas subidas a tasas de más del 10%, si bien a partir de entonces el crecimiento se ralentizó hasta dejar el conjunto del año en la mencionada subida del 5,59%.

"Este volumen de producción total se ha situado por encima de las previsiones que manejábamos desde Anfac dentro del Plan 3 millones de reindustrialización de España presentado a finales del año 2012", explican.

Anfac se felicita de que la producción española de vehículos en 2016 ha sido de las que más han crecido porcentualmente en la Europa continental. Durante el pasado año salieron de las factorías españolas 5,5 vehículos por minuto durante las 24 horas del día.

Los datos muestran también que el 84,3% de los vehículos fabricados en España durante 2016 tuvieron como destino mercados exteriores. A lo largo del año 2016 se exportaron 2,43 millones de vehículos, lo que supuso un crecimiento del 6,98%.

Del total de las exportaciones, la mayor parte ha sido de turismos. Así, han acumulado 2,3 millones de unidades con una subida del 4,77% respecto al año 2015.

No obstante, este dato supone una relantización, ya que en 2015 la tasa de crecimiento de la exportación fue del 11,5%, frente al 6,98% de 2016.

DUDAS SOBRE EL SECTOR

"Sin embargo, el buen dato obtenido en el año 2016 no es garantía de que las plantas españolas mantengan la evolución en el recién estrenado 2017", advierte Anfac.

En este sentido, consideran "preocupante" la ralentización del mercado español de vehículos en el último trimestre, pasando de crecimientos superiores al 12% hasta situarse en el 10% para el conjunto del año, y la repercusión que esto puede tener en la producción.

Además, prosigue Anfac, la situación política y económica internacional "siembra algunas dudas sobre el particular, especialmente debido a la devaluación de algunas divisas y al surgimiento de fenómenos proteccionistas en varios de los países de destino de las exportaciones españolas".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso