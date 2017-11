PWC PLANTEA FACILITAR EL TRASLADO DE SEDE SOCIAL Y UN PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO PARA ATRAER EMPRESAS BRITÁNICAS A ESPAÑA

La consultora PwC propone facilitar el traslado de sede social de las empresas británicas en España y poner en marcha un programa especial de fomento de empleo para beneficiar a aquellas que inicien su actividad en España en el marco del ‘Brexit’.

Así se detalla en el informe ‘Destino España: una propuesta de futuro para las empresas’ elaborado por la consultora PwC para la Junta de Compensación de Valdebebas y que fue presentado este miércoles en Madrid.

En el acto participó el presidente de la Junta de Compensación de Valdebebas, César Cort, quien afirmó que “en estos momentos de bonanza económica son los que las sociedades deben aprovechar para introducir reformas que las hagan más eficaces y más competitivas”.

Este informe detalla 35 propuestas económicas para atraer empresas extranjeras a España, y en particular, a las británicas que se pueden replantear su traslado ante el ‘Brexit’.

En el ámbito laboral plantea la posibilidad de mantener la legislación laboral de origen de los trabajadores expatriados durante los primeros años, calcular las indemnización por despido en función de los años de servicio realizados en cada país o suscribir un nuevo convenio bilateral en Seguridad Social entre España y Reino Unido, puesto que el actual está derogado en su generalidad.

Además, PwC propone que se apruebe un programa especial de fomento del empleo para promover la captación de contratos de trabajo y que en el mismo se prevea otorgar subvenciones o ayudas por creación de empleo y contratos con condiciones especiales de duración, extinción y cotización a la Seguridad Social por un periodo de tiempo determinado para que se puedan beneficiar aquellas empresas que inicien su actividad en España.

En el ámbito fiscal promueve revisar la normativa sobre pago fraccionado para que no disuada a las empresas, en particular, a las de nueva creación, a venir a España. Así, recomienda la posibilidad de que las entidades de nueva creación no queden sujetas a este régimen de pago fraccionado.

FACILITAR EL TRASLADO SOCIAL

También pide facilitar el traslado de sede social, admitir directamente la cotización de las compañías británicas en la bolsa española, o construir una única entidad supervisora de la protección de los clientes de servicios financieros.

En este punto, el informe señala que se deberá confirmar si las entidades británicas que trasladen su domicilio social a España pueden ofrecer a sus clientes la protección del Fondo de Garantía de Depósitos.

Asimismo, recomienda facilitar a los no residentes el acceso a las principales normas españolas en inglés, guías de contratación en inglés, agilizar y simplificar trámites particularmente en el sector urbanístico de cara a obtener licencias para construir, y también, en este ámbito, fortalecer la seguridad jurídica en la ejecución de resoluciones judiciales.

En este sentido, el director gerente de Valdebebas Fintech District, Marcos Sánchez, señaló que se está produciendo una “judicialización excesiva” relativa al urbanismo cuando, a su juicio, “hay que tender a un fortalecimiento de la seguridad jurídica”.

Desde PwC explicaron que estas propuestas ya han sido presentadas ante la Administración central y aunque han tenido una recepción “muy buena”, les han trasladado la dificultad para implantarlas ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018.

No obstante, el director general de Valdebebas Fintech District incidió en que “se trata de convertir España en un destino atractivo para la inversión” aprovechando esta coyuntura de recuperación económica.

