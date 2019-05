Exempleados de La Naval acusan a Gobierno vasco y central de "no hacer nada" por la continuidad del astillero

Extrabajadores de La Naval han denunciado que los gobiernos central y vasco no han tenido "voluntad política" para apostar por "la continuidad industrial de este astillero vizcaíno, ya que "no han hecho nada" y son "los responsables de este asesinato industrial". En este sentido, han insistido en que "se puede comprar La Naval y no es ayuda de Estado".

Los antiguos empleados del astillero de Sestao se han movilizado este 1 de Mayo en Bilbao, bajo el lema 'La Naval ez itxi. Gobierno central y vasco, negociación. Por el empleo en Ezkerraldea'. Posteriormente, han dado lectura a un comunicado en el que han denunciado que "las políticas neoliberales y económicas que aplican desde la grandes multinacionales y la Europa de los mercaderes continúan aumentando el paro y la miseria entre los trabajadores".

En esta línea, han advertido de que "la industria y sectores como el Naval están siendo reducidos a su mínima expresión y no se apuesta por su continuidad", pese a que está demostrado que "son fuentes generadoras de empleo, riqueza social y económica".

Los extrabajadores de La Naval han criticado que, durante la pasada campaña electoral, el PSOE y el PNV "han tratado de desmontar, sin fundamentación alguna, que pueda ser comprada por los entes públicos" esta planta.

"La propuesta que se les hizo de trasladarnos a Bruselas y hablar con la Comisión de Competencia para que diga si se puede o no comprar hoy el astillero no ha sido respondida. Y, de manera ambigua, se han limitado a decir que está prohibido por Bruselas porque serían ayudas ilegales, y se escudan en una carta enviada por la Unión Europea que hace referencia al cierre de un expediente informativo que se abrió en 2017 y que se ha cerrado tras comprobarse que no hubo ayudas", han censurado.

Según han remarcado, socialistas y jeltzales "no dicen la verdad" porque, en la actual fase de liquidación", "sí se puede". De este modo, han incidido en que, desde la Comisión de Competencia, se les ha trasladado que "la compra de activos empresariales en liquidación al administrador concursal por parte del Gobierno vasco y el central, si no implica transferencia de recursos a la empresa, no es ilegal, no es ayuda de estado".

Los extrabajadores han acusado a ambos ejecutivos de no haber hecho "nada" y, en este sentido, han subrayado que "su fracaso es manifiesto" ya que La Naval está "cerrada" y sus trabajadores "despedidos".

Por ello, han reclamado que "dejen de buscar justificaciones y excusas falsas" y defiendan la industria, en vez de "acabar con ella". "Hablan de crear empleo y, sin embargo, lo destruyen, y son los responsables de este asesinato industrial. Su obligación es defender el trabajo y el empleo con propuestas, como lo hacen en otros países europeos. Nunca han dado ninguna alternativa", han lamentado.

"NO SE HAN ESFORZADO"

En esta línea, han denunciado que desde los dos gobiernos "no se han esforzado en conseguir que La Naval vuelva a abril sus puertas a la construcción de buques de alto valor añadido", en un mercado naval en el que el astillero vizcaíno tiene "capacidad tecnológica y reconocimiento mundial".

De este modo, han insistido en que "es posible que La Naval vuelva a construir buques, no es ayuda de estado, no es ilegal". Según han concluido, "apostar por la continuidad industrial sólo depende de la voluntad política, y esto es lo que, por ahora, ambos gobiernos no han tenido".