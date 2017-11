Estibadores estudian "acciones" ante la "injerencia" de CNMC a su "libertad sindical y negociación colectiva"

Para la Coordinadora de Trabajadores del Mar, principal sindicato de estibadores, dicha "injerencia" de la CNMC "atenta directamente contra derechos básicos" de los trabajadores como los de la "negociación colectiva" y la "libertad sindical", y genera una situación de "incertidumbre" que "no es deseada".

Así lo ha expresado el coordinador de la Coordinadora de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, en rueda de prensa en Sevilla en el marco del IV Congreso Confederal que celebra entre este miércoles y este jueves su organización bajo el lema 'Unidos invencibles', y del que saldrá reelegido para afrontar su cuarto mandato consecutivo al frente de la organización, al ser el único candidato que opta a ello.

La actuación de la CNMC se produce cuando se había alcanzado un acuerdo para resolver el conflicto sobre la reconversión del sector de la estiba que se registró en la primera mitad del año, cuando en febrero el Ministerio de Fomento planteó la reestructuración de la actividad de carga y descarga de buques en los puertos para liberalizarla y adecuarla a la normativa de la UE, que había advertido de una multa.

Antolín Goya ha señalado que en la Coordinadora "no esperaban" el expediente de la CNMC que ahora se ha conocido, y ha defendido que, en su momento, solicitaron al Gobierno de España que incluyera la subrogación de los estibadores en el Real Decreto-Ley para la reestructuración del sector, pues la patronal y los trabajadores estaban de acuerdo en esa medida, "avalada en numerosos casos similares", y desde el Ejecutivo "decían que para que eso pudiera ser posible se tenía que hacer con la negociación colectiva", según ha abundado el representante sindical.

En ese sentido, ha remarcado que por parte de los trabajadores han actuado en esa vía, alcanzando un acuerdo con la patronal, "siguiendo la recomendación del Gobierno y del mediador" que éste designó, cuyas propuestas se publicaron, como anexo al referido decreto, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según ha recordado Goya, quien ha insistido en que "no terminamos de entender esa injerencia por parte de la Comisión Nacional de la Competencia".

"Creemos que lo único que pretende es incidir directamente en la negociación del V Acuerdo Marco sectorial de la estiba, cuyo ritmo ahora se ve ralentizado", según ha manifestado Goya, que ha añadido que se da la "sensación de que hasta que no se aclare ese expediente no sabemos si somos capaces de acordar algo" con la patronal, generándose así un "bloqueo en la situación actual".

Ha opinado que la actuación de la CNMC "atenta directamente contra derechos básicos" como los de la "negociación colectiva" y la "libertad sindical", y "lo único que pretende es coartar la negociación del V Acuerdo Marco, que es absolutamente esencial para los trabajadores portuarios" y debe dar la "normalidad suficiente" a los puertos para seguir consolidando los tráficos.

LAS MOVILIZACIONES "NO SON UNA PRIORIDAD"

Ante esta situación, "el colectivo de estibadores portuarios y de trabajadores de puertos nos hemos planteado poder desarrollar todas aquellas acciones a nuestro alcance que puedan garantizar los derechos de libertad sindical y negociación colectiva", según ha avanzado el representante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, quien además ha recordado que el Ministerio de Empleo "dio el visto bueno al acuerdo" alcanzado entre patronal y estibadores.

A preguntas de los periodistas, Antolín Goya ha indicado que, si no se garantizan los referidos "derechos básicos", desde el colectivo al que representan no van a tener "ningún reparo jurídica o socialmente" para "poner de manifiesto el no cumplimiento de esas garantías que tenemos los trabajadores en este país", pero ha puntualizado que llevar a cabo "movilizaciones" no figura entre sus "prioridades".

En ese sentido, ha defendido que el sector portuario "necesita estabilidad", y la "incertidumbre" que a su juicio se genera con la actuación de la CNMC "no es querida por nadie, tampoco por el Gobierno". De esta manera, ha indicado que llevar a cabo movilizaciones sería "la última" de las opciones, y lo que espera el colectivo de estibadores es que "se clarifique de una vez por todas en qué lugar estamos y cuáles son nuestras garantías".

De igual modo, Antolín Goya ha manifestado que, si finalmente al hilo del expediente de la CNMC se dictaminara que el acuerdo alcanzado en el sector de la estiba "no es legal, la solución estaría en manos del Gobierno, que debería sacar un nuevo real decreto ley que incluyera esa parte de subrogación".

También ha manifestado la "importancia" de que se apruebe por parte del Ministerio de Fomento el Real Decreto que se comprometió a promover para desarrollar normativamente la reestructuración del sector e incluir medidas que la UE no permitió incluir en la reforma legal. "Necesitamos que esté publicado para rematar la negociación del V Acuerdo Marco", según ha expuesto Goya.