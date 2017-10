Escudero (PSOE) cree que la DUI no es viable y alerta de sus efectos económicos para Cataluña

"El problema en este momento lo tienen mucho más los catalanes que el resto de los españoles. De acuerdo con los datos que manejamos, si Cataluña, por ejemplo, no creciera, desde el último trimestre de este año hasta el trimestre último del año 2018, el crecimiento español no bajaría del 2 por ciento", ha relatado en declaraciones a los medios de comunicación.

Así, ha calificado de "horror" ver como "algunos" se han lanzado a "la senda de la declaración unilateral de independencia" que "no es viable". Ha apuntado tres razones por las que este proceso no puede llegar a buen término: la fuga de empresas, la falta de reconocimiento internacional y que más del 50 por ciento de los catalanes no están a favor de este proceso.

En concreto, ha incidido en que la fuga de sedes sociales que se está dando es sólo "la punta del iceberg de lo que puede pasar en el futuro". Además, los independentistas no están consiguiendo "ningún tipo de reconocimiento internacional" y "hay más de un 50 por ciento de catalanes que están absolutamente ajenos a este proceso".

Sobre los efectos que pueda tener que el Gobierno central decida aplicar el artículo 155 para solucionar el desafío independentista en Cataluña, Escudero no ha querido hacer hipótesis. "No está claro nada y, desde luego, respeto en este momento las decisiones que tome mi partido", ha agregado en referencia al apoyo que está prestando el PSOE al Ejecutivo en esta situación.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de aplicar reformas fiscales que beneficien a Cataluña, ha dejado claro que los socialistas van a defender en España la "igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos españoles, independientemente de donde vivan".

Ha remarcado que unas Comunidades no pueden tener privilegios frente a otras, pero ha matizado que sí se pueden contemplar "diferentes modos de acomodo dentro de la realidad España". Ha confiado que este tema se trate en la Comisión parlamentaria que se ha creado para discutir "entre todos" la reforma territorial.

CONSOLIDACIÓN DEL CRECIMIENTO

En la conferencia que ha impartido Manuel Escudero en Ibercaja Patio de la Infanta en Zaragoza, titulada 'Propuestas para la consolidación del crecimiento económica de España', ha remarcado que el país está en crecimiento por cuarto año consecutivo, pero que tiene que consolidarse, para lo que ha asegurado que el PSOE tiene una serie de propuestas "alternativas a las del PP".

"A pesar de que España está creciendo, este crecimiento tiene vulnerabilidades, y es que se debe a algunos efectos transitorios, como la expansión monetaria de la Unión Europea, la reforma fiscal que hubo en 2015 o el fenómeno del turismo".

Ha evidenciado que dos tercios del crecimiento de España se explican por esos factores externos. Por ello, ha remarcado que hay que sustituirlos por elementos "mucho más internos de la economía española".

Ha lamentado que el consumo interno está 30.000 millones por debajo de los niveles previos a la crisis. "Lo que ocurre es que, con los salarios que tenemos en España, la tasa de ahorro familiar es del 7 por ciento, mientras que en Europa es del 12 por ciento, eso implica que, en alguna medida, las familias españolas mantenemos el consumo a costa del ahorro, y eso no es sostenible a largo plazo".

Escudero ha propuesto un pacto de rentas que permita que se quiebre "el modelo salarial a la baja" que tiene el país. Ha manifestado que hay que apostar por "la productividad buena" que no esté basada en el ajuste de plantilla y de costes salariales.

"Hoy tenemos el PIB de 2008 pero con dos millones de trabajadores menos, es así como hemos ganado productividad y no es el camino de la productividad sostenible". Ha abogado por una política industrial que invierta en innovación, con una inversión pública y privada que vayan de la mano, dado que ha señalado que ahora la inversión pública está en niveles de 1970.

Asimismo, ha sostenido que es necesario impulsar políticas activas de empleo que "realmente den mucha mayor cualificación a los trabajadores".

INSUFICIENCIA EN LAS COMUNIDADES

El secretario del Área de Política Económica y Empleo del PSOE ha sostenido que "hay que resolver el problema de la insuficiencia que tiene España desde el punto de vista de las Comunidades Autónomas".

"Las Comunidades, como por ejemplo la aragonesa, que son las que realmente están haciendo posibles los servicios públicos de bienestar, educación, sanidad, dependencia o servicios sociales, siempre están luchando contra la falta de suficiencia económica, algo que tenemos que resolver", ha aclarado.

Ha sintetizado que el problema que hay al respecto, en comparación con otros países europeos, no es el gasto que se hace en estos servicios sino la falta de ingresos públicos, en la que España está ocho puntos por debajo de la media. Por ello, ha apostado por una reforma fiscal, pero que no sea a costa de los trabajadores y de las clases medias sino del capital.

"El gran fallo que tiene el crecimiento económico actual es que no se transmite la mayoría de la población, y esto ocurre porque tenemos un tipo de empleo absolutamente precario, tanto desde el punto de vista y la temporalidad como de la nueva generación de trabajo forzado a tiempo parcial, como desde el punto de vista de todo este trabajo en plataformas colaborativas que en realidad lo que significa es súper explotación de un trabajador que se denomina autónomo pero en realidad no lo es".

En este contexto, ha incidido en la importancia de un pacto de rentas, la derogación de la reforma laboral, una nueva ley de igualdad laboral para la mujer, que tendría que ser integral, y un plan de rescate juvenil.

FORO IBERCAJA

El director general adjunto de Ibercaja Banco, Francisco Serrano, ha sido el encargado de presentar esta segunda sesión del Foro Ibercaja, que inauguró el ministro de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno central, Luis de Guindos, el pasado 25 de septiembre. Esta iniciativa es un espacio para el conocimiento, el intercambio de ideas y el debate sobre cuestiones económicas, sociales, tecnológicas, culturales y científicas para el futuro de España.

Serrano ha enmarcado la charla indicando que España lleva una serie de años en los que se encuentra en la senda del crecimiento, pero que hay dos retos fundamentales: consolidar el crecimiento, pese a los factores internos y externos que puedan afectar, y consolidar un modelo que se aleje del pasado, que estaba muy apalancado en el endeudamiento y la construcción.

Ha reconocido que aunque la integración en la Unión Europea y la globalización han disminuido la importancia de la política económica, sí que es decisiva la intervención indirecta de la administración a través de "la creación de un marco estable, político y social, a través de un marco jurídico estable, y de dar fortaleza y credibilidad a las instituciones".

La conferencia ha contado con la presencia, entre otros, del consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno; de la consejera de Economía, Marta Gastón, del consejero delegado de Ibercaja Banco, Víctor Iglesias, de representantes del consejo de administración y del patronato de la Fundación Ibercaja.

