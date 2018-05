Escolano afirma que la confianza de la UE en España es "plena" y se ve "como un ancla de estabilidad"

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, ha afirmado este jueves que la confianza de las instituciones europeas en la economía española "es plena", así como que se ve al país como "un ancla de estabilidad" en un momento en el que el bloque comunitario tiene "muchos debates importantes que tratar".

El titular de Economía ha sido preguntado a su llegada a la reunión del Eurogrupo por si la sentencia de la Audiencia Nacional por la trama Gürtel perjudica a la confianza que hay en la economía española en Europa, pero Escolano se ha limitado a afirmar que ha sido "refrendada" por las agencias de comunicación, la situación en los mercados y las inversiones que llegan a España.

"En este sentido, creo que la confianza (* ) es plena. España se ve como un ancla de estabilidad, de estabilidad reforzada política y de estabilidad por el crecimiento económico", ha señalado, después de haber mostrado su "pleno respeto" al fallo.

"Puedo decirle que España se ve como un aporte de confianza en un momento en que la UE tiene muchos debates importantes que tratar", ha insistido.

En este sentido, Escolano ha subrayado que trasla aprobación ayer de los Presupuestos Generales del Estado ha recibido el "respaldo" y la "buena impresión" que "genera España en Europa", así como "la confianza que en este momento existe" en el crecimiento de la economía española, que se mantendrá "en los próximos años".

EL DÉFICIT ESTARÁ POR DEBAJO DEL "GRAN OBJETIVO" DEL 3%

El ministro también ha defendido que Bruselas dictaminó que el Presupuesto español "cumple en general" con las normas fiscales europeas, al tiempo que ha garantizado que el desvío de las administraciones públicas "estará por debajo del gran objetivo de este año", que es el 3%.

Escolano ha destacado que se trata de un dictamen "equilibrado" de la Comisión Europea, en la que también se reconoce que "la recuperación todavía no está completa". "Hasta que no tengamos la recuperación plena de todo el empleo que se destruyó en la crisis no podemos decir que ha quedado completamente por detrás", ha argumentado.

En la misma línea, ha apuntado que el Ejecutivo comunitario "reconoce el hecho de que la senda" de reducción del déficit "debe ser gradual", para que de esta forma "no estrangule el crecimiento de la economía española". "Porque todavía tenemos mucho que crecer y mucho empleo que crear", ha dicho.