Escolano afirma que España siguió creciendo por encima del 3% en el primer trimestre

Así lo ha señalado durante su intervención en la clausura de la jornada'Spain: From Recovery to Resilience', organizada por el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en la que ha destacado que el crecimiento ha permitido que la economía haya recuperado ya sus niveles precrisis de PIB y PIB per cápita, así como dos tercios del empleo total destruido.

Escolano ha recordado que en la actualización del cuadro macroeconómico que acompaña a los Presupuestos de 2018, el Gobierno elevó hace una semana en cuatro décimas, del 2,3% al 2,7%, su previsión de crecimiento económico para 2018, pronosticando la creación de 475.000 empleos este año, que cerrará con una tasa de paro del 15%.

En este sentido, ha valorado la "gran capacidad" de creación de empleo de España, con 500.000 nuevos empleos al año, lo que situará el número de ocupados a final de este año en 19,5 millones de personas, al tiempo que la tasa de paro ha caído en más de 10 puntos desde el máximo de 2013, lo que evidencia un ritmo de reducción del desempleo "sin precedentes en la historia reciente".

A esto se suma que el umbral de crecimiento a partir del cual se genera empleo también ha bajado, una señal más del "cambio estructural", ha añadido.

PIDE NO CAER EN LA AUTOCOMPLACENCIA

No obstante, ha defendido que "nunca" se puede caer en la autocomplacencia, ya que queda un millón de empleos por recuperar para alcanzar los niveles previos a la crisis y la economía sigue estando "muy endeudada".

En cualquier caso, ha hecho hincapié en que se han sentado las bases para que la economía crezca de forma "sostenida" en los próximos años, de forma que, en caso de materializarse la "prudente" proyección del Gobierno, la economía española habrá sido la que más haya crecido entre las grandes economías durante cuatro ejercicios consecutivos.

Según Escolano, hay "signos" de que el superávit por cuenta corriente tiene ya un componente "estructural", ya que el saldo positivo se mantiene pese al alza del petróleo, la apreciación del euro y el buen tono de la demanda interna.

"Esto ha favorecido un patrón de crecimiento equilibrado", ha enfatizado Escolano, quien ha indicado que se espera que tanto la demanda externa como interna contribuyan al crecimiento por tercer año consecutivo.

De igual forma, ha resaltado que el crecimiento medio anual del nuevo crédito a hogares y pymes acumula tres años en positivo, y que en los factores que contribuyen a que fluya el crédito se encuentra el desapalancamiento del sector privado, con una reducción de 60 puntos del PIB respecto al pico de 2010.

Además, ha remarcado que hay un descenso del peso relativo de la construcción en favor de otras partidas que tienen mayor impacto en la productividad, como la inversión en equipos y activos intangibles.

Desde 2009, el peso en exportaciones de bienes y servicios ha aumentado en algo más de 10 puntos porcentuales, mientras que la inversión en construcción ha caído en una tasa similar, ha precisado.