Ernesto Martínez revalida su último año de mandato al frente del Instituto de Auditores Internos de España

Durante su intervención ante los socios, Martínez se ha referido a la Ley 11/2018 en materia de información no financiera y de diversidad, que entró en vigor el pasado diciembre, y que amplía la información no financiera a reportar, así como el número de sociedades obligadas a presentar el estado de información no financiera en sus informes.

Esta exigencia de mejorar la transparencia y la necesidad de transmitir confianza a los mercados aumenta la responsabilidad de los consejos de administración, que necesitan de la colaboración de los auditores internos para supervisar los nuevos reportes.

El presidente ha señalado que los consejeros son los "responsables de impulsar los elementos que conforman un buen gobierno corporativo para asegurar el largo plazo de las empresas" y que los auditores internos portan una "visión global" del negocio para su sostenibilidad y su responsabilidad social.

CAMBIOS EN EL CONSEJO DEL INSTITUTO

Además de la reelección de Martínez, se han producido cambios en la composición del gobierno. El actual director de Auditoría Interna de Amadeus, Manuel de Alzua, ha sido elegido vicepresidente tras su paso como secretario del consejo, junto a Sonsoles Rubio (directora de Auditoría Interna de Iberdrola).

La hasta ahora consejera, Sonia Vicente (directora de Auditoría Interna de MMT Seguros) será secretaria, y se incorporan como consejeros María Luisa Gordillo, directora general de Auditoría Interna de Mapfre, Francisco Martínez, director de Auditoría Interna de Bankinter, y Paula Mouzo, directora de Auditoría Interna de Inditex.