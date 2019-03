Empresas de traducción: una herramienta para el éxito

Vivimos en un mundo globalizado, pero a veces puede ser todo un quebradero de cabeza comunicarse con aquellos que hablan otros idiomas. Aunque es cierto que cada vez más personas se lanzan a la aventura de aprender nuevas lenguas, no se puede abarcar todo y tarde o temprano todos nos sentimos abrumados en el caos de nuestra particular torre de Babel. Recurrimos entonces a los traductores online que están a nuestra disposición y que, si bien nos sacan de algún apuro, no pueden ser considerados una referencia fiable en el ámbito profesional. Para sacarnos de esta encrucijada existen empresas y agencias que se dedican a facilitarnos la tarea de traducir, como por ejemplo Tradupla. A nivel personal o de empresa, estas empresas de traducción evitan que tengamos que confiar en traductores online de dudosa calidad y rigor ofreciéndonos traducciones llevadas a cabo por nativos de la lengua que solicitemos. No solo trabajan con textos, sino que también se encargan de subtitular vídeos, de traducirvideojuegos, blogs, páginas web al completo, hacer locuciones o doblajes... En cuanto a las traducciones que requieren un mayor nivel de conocimiento especializado, hay que decir que tampoco supone un problema porque por lo general este tipo de agencias ofertan la posibilidad de traducir tanto textos de carácter divulgativo general como otros de mayor complejidad a través de traductores especializados en diferentes materias que interpretarán correctamente el texto. De este modo encontramos un amplio abanico de posibilidades como traducciones para el mundo jurídico, empresarial, administrativo, deportivo, científico, publicitario, económico, de las nuevas tecnologías o académico entre otros muchos. Para las empresas también cuentan con servicios de marketing y posicionamiento web con vistas a los mercados internacionales lo que es sin duda una opción interesante para aquellas empresas que están buscando una mayor proyección en el mundo fuera de sus países de origen. En el ámbito de la interpretación podemos contar con servicios de interpretación simultánea, consecutiva o incluso telefónica siendo esta última la más económica porque no precisa el pago de desplazamientos ni manutención de un trabajador gracias a la posibilidad de la distancia. Si buscamos algo enfocado a la publicidad puede resultar útil también solicitar un servicio de transcreación consistente en adaptar todos los elementos del anuncio al mercado específico al que se pretende llevar más allá de la mera traducción del contenido escrito. De esta manera podemos eliminar todas las barreras de incomprensión de los códigos propios de un lugar específico mediante la adecuación a su origen. La principal ventaja de las empresas de traducción es que garantizan la calidad de sus servicios y la profesionalidad de sus trabajadores además de la comodidad añadida que supone poder comunicarse con ellos directamente por la red ya que son empresas online. Suelen caracterizarse también por trabajar de manera rápida y eficaz de modo que ante un problema de traducción este tipo de agencias suponen una buena opción sobre todo a nivel empresarial para no cerrarse ni una sola puerta y abrirse paso en el panorama internacional.