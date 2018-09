Economía prevé que el IPC se sitúe a finales de año por debajo del 2%

El IPC se situó en el mes de agosto en una tasa del 2,2% interanual, misma cifra que la registrada en julio y una décima inferior a la de junio (2,3%). Se apuntan así cuatro meses consecutivos, desde mayo, en los que la evolución de los precios en España es superior al 2%.

Según la secretaria de Estado, la evolución del IPC español está determinada por los precios de la energía en el mes de agosto, que se han incrementado un 11,1%, una décima menos que en el mes precedente. Además, el precio de los alimentos no elaborados también se ha visto incrementado.

Con estos datos, la inflación subyacente, aquella que elimina los productos energéticos y los alimentos no elaborados, se sitúa en el 0,8%, una décima inferior a la registrada en julio. Economía destaca que los precios de los bienes industriales no energéticos se han mantenido prácticamente estables, mientras que el precio de los alimentos no elaborados, bebidas y tabacos han crecido un 0,7%.

De la Cueva ha señalado, en declaraciones a los periodistas, que el precio de la electricidad viene creciendo desde abril, la tasa de crecimiento en el mes de agosto se ha situado en el 10,8% en términos interanuales y el precio de los carburantes ha crecido un 13%.

Ana de la Cueva ha subrayado que hay que tomar medidas para limitar el efecto del aumento de los precios de la electricidad, que se han visto afectados por diferentes factores, como el incremento del coste de los carburantes, el aumento del precio de los derechos de las emisiones del dióxido de carbono (CO2), de la configuración del mix energético y por una demanda elevada por el periodo estival.

En cuanto a las medidas para bajar el precio de la luz, De la Cueva ha asegurado que se está trabajando en distintas alternativas para solucionar los problemas estructurales de la economía a largo plazo, como la configuración hacia una economía con un sistema energético más razonable en el que el peso de las energías más sucias se aminore. Respecto a las medidas más a corto plazo, ha avanzado que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, expondrá sus medidas la semana que viene en el Congreso.