Economía-Cámara de Comercio de EEUU dice que la "deriva" independentista ha puesto en peligro el ciclo económico alcista

Ante 200 invitados presididos por el Rey Felipe VI en la cena de gala por el centenario de la Cámara, Malet ha defendido que, aunque las asociaciones empresariales no deben hacer política y la Cámara es apolítica, "cuando los políticos, los gobernantes, llevan a cabo procesos que pueden poner en peligro puestos de trabajo, inversiones y el bienestar de las familias" las asociaciones deben "estar ahí".

"No para crear puentes. No para crear soluciones paralelas. No para contemporizar, hacer seguidismo o ponerse de perfil. Sino para analizar las situaciones en profundidad y advertir de los riesgos a nuestros socios y a la sociedad, claramente, sin dobles lenguajes ni equilibrios semánticos", ha remarcado.

Así, ha incidido en que en estos últimos días se ha visto "como una deriva política grave, muy grave, ha puesto en peligro el ciclo alcista" de la economía: "decenas de planes de inversión abortados o suspendidos y cientos de empresas cambiando su sede social y fiscal, muchas de ellas, miembros de AmchamSpain".

La Cámara americana, ha dicho, igual que la CEOE o la Cámara de Comercio española, alzaron la voz para trasladar los riesgos a la sociedad.

"De eso hace ya cuatro años. Por prudencia podíamos habernos callado. Pero si como institución no somos capaces de alzar la voz por encima de la de nuestros socios para denunciar actuaciones políticas que suponen riesgos económicos tan graves, ¿de que servimos?", se ha preguntado.

Para Malet, está claro que las empresas pueden ser "prudentes" porque defienden sus intereses, pero las asociaciones empresariales deben comprometerse: "Si no podemos decir en voz alta lo que muchos hablan en privado, ¿cual es nuestra función?", se ha preguntado.