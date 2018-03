EL EXDIRECTOR DE SUPERVISIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA SOSTIENE QUE EL ORIGEN DE LA CRISIS NO ESTUVO EN EL SECTOR FINANCIERO

El exdirector general de Supervisión del Banco de España entre 2009 y 2012, Jerónimo Martínez Tello, defendió este martes en el Congreso de los Diputados que el origen de la crisis financiera no estuvo en las entidades, sino que se debió a “una crisis de modelo económico de país”.



Así se expresó Martínez Tello en su comparecencia en la comisión de investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera, donde defendió que en 2006 “todo el mundo entendíamos que los fundamentales de las cajas y su solvencia hacían que ante una crisis el sistema financiero en su conjunto tendría resistencia para soportarla”, aunque admitió que no se esperaba una crisis de esa magnitud.

En esta línea, denunció que “todo el mundo pensaba que se vivía en la arcadia financiera", algo que se produjo tras la entrada en la Unión Europea, que generó “un flujo de dinero tremendo” y excesos en el sector de la construcción, ya que “esperábamos que vinieran inmigrantes de todo el mundo”.

En consecuencia, lo que hizo el sector financiero según este exresponsable del Banco de España fue “seguir el desarrollo económico del país en donde estaba, recalentando más el recalentamiento que ya había”.

“Fue una crisis de país y económica que tuvo reflejo en las entidades financieras”, reiteró Martínez Tello, quien admitió que “fallaron las políticas preventivas porque no supimos adaptarnos a que habíamos perdido la política monetaria y otras herramientas por el hecho de entrar en la UE”.

En cuanto al sistema de supervisión, afirmó que era “superavanzado”, aunque lamentó que “le faltaba una pata”, las herramientas que le permitieran, al detectar desequilibrios, poder automáticamente decir a las entidades: “En tiempos de burbuja usted tiene que parar este segmento”.

“Tener mucha inversión no era un incumplimiento”, sostuvo Martínez Tello, quien recordó que en esos años previos a la crisis el nivel de financiación privada en España era un 40% superior al de la media europea.

En cuanto a la decisión de no aplicar una 'estrategia de shock', aseguró que “entendíamos que era inviable e inalcanzable”, y añadió que en “la gestión de la crisis, dentro de las alternativas que teníamos, se eligió la mejor alternativa y la que mitigaba más los riesgos y hacía menos daño”.

Por último, defendió los resultados de esa primera actuación, que se vieron afectados por el hecho de que hubo una segunda recesión por “mil cosas que se escapan al supervisor”. De hecho, destacó que “la parte fundamental de la reestructuración financiera y la mitad del saneamiento se hizo antes de 2012".



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso