EXDIRECTOR DEL FROB Y DEL BANCO DE ESPAÑA SEÑALA QUE EL SUPERVISOR SEGUÍA LOS PROBLEMAS DEL BANCO POPULAR DESDE 2008

Google Plus

El ex director general del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) y ex director general de Supervisión del Banco de España, Mariano Herrera, afirmó este jueves que el supervisor “venía siguiendo desde 2008” los problemas del Banco Popular respecto a sus grandes riesgos en el sector inmobiliario.



Así lo señaló en su comparecencia en la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera, en la que explicó que el Popular “era un banco que desde la época de la burbuja había tenido una inversión muy grande en el sector inmobiliario y tenía un riesgo muy elevado”. “Eso era un problema que la supervisión lo venía siguiendo desde 2008 y se le solicitaba que tomara las medidas oportundas para cubrir las provisiones que se veían en las inspecciones”, añadió.

Según Herrera, “al Popular se le estuvo pidiendo que presentara planes e hizo un esfuerzo grande de previsiones y redujo el ‘payout’ que salía de los resultados del banco a los accionistas”. “Esto le permitió hacer provisiones que a raíz del test de estrés de 2012 se vio que Popular necesitaba capital por 3.200 millones, pero que podían obtenerlo de manera privada”.

En este sentido, en palabras del exdirector del Frob, “la inspección consideró que el Popular cumplía la normativa”, y que en 2014 se produjo la incorporación de todas las entidades españolas al Mecanismo Único de Supervisión para ser supervisadas por el Banco Central Europeo (BCE).

Herrera explicó que el BCE hizo un ejercicio de estrés en el que el Popular “obtiene un resultado en el que aprueba el ejercicio pero no es ni mucho menos una de las mejores entidades, sino una de las peores entidades españolas en ese momento”.

“El Popular en todo momento fue un banco con sus debilidades, por lo que tuvo que hacer varias ampliaciones de capital”, añadió, para finalizar recordando que la entidad adquirida el pasado año por Banco Santander realizó saneamientos por 30.000 millones de euros, el 10% del total de saneamientos del mercado financiero español.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso