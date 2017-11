UN EXDIRECTIVO DEL BANCO DE ESPAÑA ASEGURA QUE LA CRISIS ERA “DIFÍCIL DE ANTICIPAR” Y LAS ENTIDADES TENÍAN PROVISIONADO UN 30% MÁS DE LO REQUERIDO

El ex director general de Supervisión del Banco de España y ex secretario general de la Asociación Española de Banca (AEB), Pedro Pablo Villasante, aseguró este miércoles que la crisis económica y financiera de 2008 era “difícil de anticipar” e indicó que, según el informe del Banco de España sobre la crisis, las entidades bancarias llegaron a provisionar 26.000 millones de euros, un 30% más de lo requerido.

Así lo dijo Villasante durante su comparecencia en la comisión parlamentaria del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera en España y el rescate de las cajas de ahorros.

Villasante, que tuvo responsabilidades en el Banco de España en los años previos al estallido de la coyuntura económica, consideró que la crisis fue “importantísima” pero “eso no quiere decir que en esos años no se hicieran las cosas bien o que las cifras que se estaban publicando eran las que existían”.

“El supervisor nunca pensó en eso, el supervisor lógicamente veía riesgos y trataba de ver cómo se mitigaban”, afirmó. En este sentido, defendió la “intensa” labor del Banco de España, que actuó, a su juicio, “de la mejor manera posible”.

El Banco de España “trataba de corregir las posibles dificultades existentes en las entidades de crédito, y si no fuera posible conseguirlo, en todo caso minimizar los efectos negativos de posibles crisis en entidades” así como “contribuir a la estabilidad financiera”, afirmó.

En el marco de esta labor, explicó que se realizaban “frecuentes visitas de inspección ‘in situ’” para asegurarse de la efectividad de los recursos propios declarados y “asegurarnos por nuestros propios medios que los estados financieros de las entidades son tuvieran pérdidas ocultas o déficit de provisiones”.

Pero no existía una política macroprudencial y el Banco de España solo podía emitir recomendaciones, “no teníamos capacidad de modificar las normas que estuviesen establecidas”, explicó.

Villasante se remitió al informe del Banco de España sobre la crisis financiera para apuntar que las entidades bancarias contaban con unas provisiones un 30% superior al nivel establecido y los organismos internacionales no detectaron debilidades en el sistema en los años previos.

Además, “llevábamos 15 años creciendo” en España, “había un espejismo”, la economía avanzaba porque los tipos de interés estaban “muy bajos”, y “después hemos visto que esa realidad no era tan segura”, subrayó.

Villasante incidió en que “la doble recesión es un factor clave” para entender la crisis en España y la segunda recesión “es la que ya lleva a la economía española al máximo de paro y cuando entra el paro en una familia no se pueden atender las obligaciones financieras y el pago de las hipotecas pero eso no quiere decir que todas las hipotecas estuvieran mal dadas”, matizó.

El exdirectivo del Banco de España también se refirió a las cajas de ahorros, de las que dijo que se dedicaban a financiar hogares con hipotecas y que “en su gobernanza faltaban los resortes adecuados que sí existían en otro sector como los bancos”.

No obstante, concluyó que “en esta crisis, ningún depositante ha perdido un euro” y pidió que “no dejemos que cuando analicemos el pasado, el sesgo retrospectivo nos impida tener presente la realidad presente en cada momento”.

