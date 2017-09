DE LA SERNA PIDE EVITAR EL “PERVERSO JUEGO DE LA TERRITORIALIZACIÓN” CON LOS NUEVOS PGE

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, destacó este sábado la necesidad de evitar el “perverso juego de la territorialización” en la negociación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) del ejercicio 2018 en lo que se refiere a la inversión en infraestructuras.

Durante su participación en la Interparlamentaria del PP, que se celebra en Alboraya (Valencia), el ministro señaló que en breve comenzarán las negociaciones sobre los PGE de 2018, para lamentar que “empezamos con ese perverso juego de la territorialización y la provincialización”.

“Básicamente consiste en que si uno no recibe una inversión que esté en su comunidad, provincia, ciudad o barrio, parece que es que no le beneficia o puede llegar a resultar una afrenta porque se lo lleva el vecino”, expuso.

Según De la Serna, “es indudable que esto no es así”. Así, expuso que, por ejemplo, es “igual de beneficioso” para los catalanes y los valencianos que se ponga en marcha el Corredor del Mediterráneo en el tramo Tarragona-Vandellós.

Ello permitirá reducir en 30 minutos el recorrido, por lo que es una inversión que “aun no estando en Valencia, sirve para mejorar la calidad de vida de los valencianos”, defendió.

El responsable de Fomento señaló que “no tiene sentido” examinar las inversiones sólo desde el punto de vista territorial, para agregar que el PP lo hace “desde el más alto sentido de Estado y de visión de país”.

La política de infraestructuras del PP, dijo De la Serna, se enmarca en una visión que va más allá de kilómetros de carretera o ferrocarril, para explicar que se trata de un elemento “esencial de vertebración de territorio y de mejora de la igual de oportunidades entre los españoles”.

