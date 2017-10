EL FMI PIDE “EVITAR LA COMPLACENCIA” Y ABORDAR LOS PROBLEMAS DEL SECTOR FINANCIERO

-Insta a la “normalización” de las políticas monetarias de manera equilibrada. El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó este miércoles a las autoridades económicas a "aprovechar las mejores perspectivas mundiales y evitar la complacencia” para abordar los problemas que todavía persisten en el sector financiero.

En el informe ‘Global Financial Stability’, el organismo internacional constata que la solidez de los bancos globales de importancia sistémica continúa mejorando, pero alerta de que todavía quedan entidades con problemas.

Así, calcula que un tercio de los bancos de importancia sistémica mundial continuarán generando rentabilidades “insostenibles”.

En este contexto, recomienda mantener el enfoque de las medidas de supervisión en los riesgos de los modelos de negocio y en una rentabilidad que sea sostenible, y mientras tanto, los organismos de supervisión “tienen que controlar el aumento de la exposición a los riesgos de crédito y de mercado”.

En esta línea, considera que “los responsables de las políticas y los reguladores deben abordar de manera cabal los problemas heredados tras la crisis y exigir a los bancos y las compañías de seguro en las economías avanzadas que refuercen sus balances”.

Aunque el actual nivel bajo de los costes de financiación y de la volatilidad del mercado financiero “avalan una visión optimista de los riesgos para la economía mundial a corto plazo", el FMI advierte de que "el aumento del apalancamiento es indicio de posibles riesgos más adelante”.

POLÍTICAS MONETARIAS

Por otra parte, el organismo que dirige Christine Lagarde se refiere a las políticas monetarias de los bancos centrales, y señala que aunque la expansión monetaria es “necesaria para incentivar la actividad y la inflación”, también está provocando “aumentos del valor de los activos financieros y del nivel de apalancamiento”.

En este sentido, el Fondo advierte de que “los riesgos para la estabilidad financiera se están trasladando del sistema bancario hacia los sectores de mercado y no bancarios del sistema financiero”.

“En vista de esta coyuntura y de estos riesgos”, el FMI destaca que las políticas monetarias “deberán ir normalizándose, pero manteniendo un delicado equilibrio, a modo de evitar una mayor acumulación de riesgos financieros fuera del sector bancario y de resolver las dificultades heredadas que aún subsisten”.

“Los cambios abruptos o inoportunos podrían provocar turbulencias no deseadas en los mercados financieros, con efectos que podrían propagarse a otros países y mercados”, precisa el FMI.

No obstante, incide en que prolongar el estímulo monetario para las principales economías “podría provocar una acumulación de más excesos financieros”.

