EL PIB EUROPEO SE INCREMENTARÍA EN 215.000 MILLONES DE EUROS HASTA 2030 SIN TASAS AÉREAS

Google Plus

Un estudio elaborado por PWC concluye que, si se suprimieran las tasas aéreas en el Espacio Económico Europeo, el PIB de la región se incrementaría en unos 215.000 millones de euros hasta el año 2030.

Este estudio, titulado ‘The economic impact of air taxes in Europe’, fue encargado por la asociación Aerolínes for Europe (A4E), en la que están representados los principales grupos aéreos del continente.

Según el informe, durante este año la cuantía pagada por los pasajeros aéreos como consecuencia de estas tasas supone un montante de unos 6.000 millones de euros.

En términos de empleo, dicha supresión de las tasas aéreas permitiría generar 47.000 nuevos puestos de trabajo en los dos años posteriores a la abolición de estos impuestos y un total de 110.000 nuevos empleos para 2030.

Por otro lado, en referencia al impacto en el turismo de la abolición de las tasas, el estudio calcula un aumento de 45 millones de pasajeros en el horizonte 2020.

La traducción en gasto turístico de este incremento del número de pasajeros sería de unos 12.500 millones de euros en 2020, siempre que se suprimieran estas tasas, que en España son cobradas por Aena y Enaire.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso