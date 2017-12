ENERGÍA SIGUE ESTUDIANDO LA PETICIÓN DE HOCHTIEF (ACS) SOBRE HISPASAT Y NO PREVÉ RESOLVERLA RÁPIDO

Hochtief (ACS) todavía no tiene el visto bueno completo del Gobierno a su opa sobre Abertis, ya que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital no ha concedido su autorización para que el grupo de Florentino Pérez tome el control de Hispasat y, además, no prevé que dicho permiso pueda llegar en un periodo corto de tiempo.



Así lo ha podido saber Servimedia de fuentes de Energía, que apuntaron que la autorización de Hispasat es más compleja que la relativa a las autopistas, que ya ha sido concedida por parte del Ministerio de Fomento.

Hochtief solicitó dicha autorización pese a que su intención si finalmente prospera su oferta sobre Abertis es vender la participación en el satélite español, algo que también aceptaría hacer su rival, la italiana Atlantia, en el caso de que el Gobierno le obligue.

Paralelamente, Energía sigue también a la espera de que el Consejo de Administración de Red Eléctrica, que tiene intención de adquirir a Abertis la participación en Hispasat, elabore un documento interno que garantice que no se produzca un contagio del satélite en la actividad regulada del operador eléctrico.

“Se trata de elaborar una muralla china financiera”, explicó el propio ministro de Energía, Álvaro Nadal en un acto informativo reciente, donde añadió que se debe evitar “cualquier incidencia que Hispasat pueda contagiar a un grupo muy estable” y cuya actividad afecta al recibo de la luz.

En lo relativo a las autopistas, Fomento, tras dar el visto bueno a la oferta de Hochtief, tramita actualmente la solicitud de autorización realizada el pasado 21 de diciembre por Atlantia, petición que se produjo después de que el Gobierno enviara dos requerimientos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Respecto a los requisitos para la autorización, Fomento considera que la oferta de ACS da cumplimiento a lo dispuesto en el decreto 215/1973 en lo relativo a que dichas sociedades concesionarias han realizado la explotación de la concesión al menos durante un periodo mínimo de cinco años, contados a partir de la fecha de puesta en servicio de las autopistas cuya concesión ostentan.

Además, ha comprobado que se cumple lo previsto en la ley 8/1972, que establece que las cesiones de los contratos referidas habrán de ser totales y que se respeta lo previsto sobre la capacidad para contratar con la administración y la solvencia exigida para ello.



