ESTIBADORES. LOS SINDICATOS AFIRMAN QUE EL GOBIERNO HA MANTENIDO UNA POSICIÓN “DICTATORIAL” EN LA NEGOCIACIÓN

El coordinador general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Antolín Goya, afirmó hoy que se han encontrado con un Gobierno “que en vez de atender a la necesidad de tener un modelo más competitivo y de ayudar a que el sector siga creciendo, lo que ha hecho es tomar la calle del medio, que es una posición dictatorial en la que no ha querido mantener negociación, sin ni siquiera respetar el acuerdo que tenemos entre empresas y trabajadores”.

Así lo afirmó este jueves en Antena 3, horas antes de que el Congreso vote el nuevo real decreto ley que podría salir adelante con el apoyo de Ciudadanos, PNV y la abstención del PDECat.

Durante su intervención, Goya señaló que les parece que “se hace un ejercicio de irresponsabilidad cuando se quiere cambiar una norma como la que han puesto sobre la mesa, sin contar con el trabajo de las empresas estibadoras y con los estibadores portuarios, creándose esta situación de inestabilidad cuando se podría haber hecho desde el consenso”.

Además, indicó que nadie ha cuestionado en España que hay que cumplir la sentencia europea, "nadie ha cuestionado que hay que mejorar para que sea un modelo más competitivo" y “eso es lo que estamos tratando de conseguir”

El coordinador de CETM apuntó que “nos toca intentar defender nuestras condiciones ahora, pero lo que nos hubiese gustado y lo que seguimos ofertando al Gobierno es poder buscar una solución para que esto no sea un conflicto y poder garantizar todos los tráficos portuarios”.

En este sentido, Goya aseguró que mantener esa competitividad “nos supone un esfuerzo constante en producción y en calidad de servicio”, por lo demandó “una norma legal clara que nos permita continuar”.

También comentó que le parece “paradójico” que el Ministerio de Fomento diga que mientras que todos los puertos europeos han tenido descensos, España ha crecido, pero “luego quiera arriesgarse a perder competitividad o tráfico portuario con Francia, Portugal o Marruecos”. Por ello, indicó que “o somos competitivos o perderemos las rutas”.

CRÍTICA AL PNV

El coordinador general de CETM reconoció que tenían la esperanza de que el resto de partido “hiciesen un ejercicio de responsabilidad y tumbase el real decreto ley como hace dos meses”, pero “todo apunta a que no”.

Goya lamentó que “en vez de primar el interés de los puertos españoles, nos hemos encontrado que en determinados partidos han cambiado los apoyos a raíz de presupuestos y de las concesiones que el Gobierno les ha hecho en otros temas paralelos”.

En este sentido, valoró que el PDECat “ha intentado modificar el real decreto ley buscando formulas para que los trabajadores pudiesen acercarse a sus objetivos pero hay otros partidos en los que no hemos visto ni si quiera la intención de poder plantear un avance con el Gobierno”. El PNV desde el primer momento apoyó esta reforma sin saber lo que estaba apoyando, solamente a cambio de sus intereses económicos en el País Vasco”, recalcó.

Goya apuntó que han intentado abrir una mesa de diálogo, pero que el Gobierno “ha preferido pactar con los grupos parlamentarios y no sentarse con el sector, dando por bueno lo que llaman el ‘Acuerdo del mediador’, que ni es un acuerdo ni esta avalado por ninguna de las partes”.

HUELGA

Ante la cuestión de si la huelgas previstas para los días 24, 26, 29 y 31 de mayo, además de los días 2, 5, 7 y 9 de junio, es la única solución ante esta situación, comentó que “podía haber sido otra” y añadió que “solo intentamos mostrar nuestro malestar con lo que está pasando”. “El Gobierno se comprometió a garantizar el empleo de los estibadores portuarios y la norma no lo garantiza”, aseveró.

Por ello, “pedimos que las empresas sigan teniendo los trabajadores que tienen en estos momentos, ya que la huelga tiene el objetivo de poder llamar la atención y de reclamar que esto no está bien”.

Por último, Goya indicó que “para nosotros es tan incómodo que hasta propia ley que se aprueba hoy no nos deja hacer huelga hasta la próxima semana para poder manifestar nuestro malestar”.

“Nuestro objetivo realmente es que haya un diálogo y que se garantice un futuro de más de 6.000 trabajadores que llevamos realizando esta actividad desde hace mucho tiempo”, concluyó.

