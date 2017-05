ESTIBADORES. DE LA SERNA SE DECLARA “NADA OPTIMISTA” CON LA POSIBILIDAD DE QUE BRUSELAS RETIRE LA MULTA DE 24 MILLONES

Google Plus

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, admitió este miércoles que ve complicado que la Comisión Europea retire finalmente la multa de 24 millones de euros generada por España por el retraso en la aprobación de la nueva legislación sobre la estiba. “Francamente yo no soy nada optimista”, afirmó.

Por ello, en declaraciones a la prensa en el marco de unas jornadas organizadas por 'Expansión', lamentó que “tuvimos una oportunidad valiosísima (con el decreto rechazado) que estoy seguro que hubiera tenido como continuidad un acuerdo en la mesa de negociación” como el que se ha producido ahora.

“Que nadie trate de cargar ninguna responsabilidad a quienes pudieron haberlo evitado”, advirtió el titular de Fomento, quien añadió que “estamos en otro escenario y tiene sus efectos colaterales”.

Asimismo, denunció que “ha sido bochornoso ver a un partido de Gobierno como el PSOE diciendo que no iba a prestar su voto para el cumplimiento de una sentencia y diciendo que la razón fundamental es que con ese real decreto se iba a producir el despido masivo de más de 6.000 trabajadores”. “Flojo argumento a utilizado”, sentenció.

En todo caso, destacó que “lo esencial es que ya no vamos a tener que hacer frente a la multa de 134.000 euros cada día” que hubiera llegado de producirse una segunda sentencia.

Por otro lado, De la Serna valoró la ratificación del preacuerdo entre la patronal Anesco y los sindicatos de la estiba porque “aleja el peligro” de que las empresas tomen la decisión de llevarse las mercancías a puertos de otros países africanos o europeos.

Además, añadió que dicho principio de acuerdo, que debe ratificarse la próxima semana, “demuestra que las reglas de juego” fijadas en el real decreto ley sobre la estiba son equilibradas.

En esta línea, reiteró que dicho decreto permite tanto el mantenimiento del empleo de los actuales estibadores como mejorar la productividad del sector.

