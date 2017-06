Puertos paralizados pero sin incidentes en la huelga de estibadores

La huelga convocada este lunes en los puertos españoles por los sindicatos de estibadores ha arrancado sin incidentes más allá del impacto en la actividad generado por los propios paros.

Así lo explicó a Servimedia un portavoz de Puertos del Estado, quien apuntó que no existe constancia de que se hayan producido incidentes destacados en ninguno de los puertos. Además, un portavoz del Ministerio de Fomento explicó que se ha celebrado ya una primera reunión del comité interministerial de seguimiento de la huelga, formado también por representantes de Presidencia, Interior y Economía.

Algeciras, sin buques en horas impares

El Puerto de Algeciras (Cádiz), el mayor del país, tine su actividad paralizada este lunes por los paros convocados por los estibadores, según indicaron a Europa Press en fuentes portuarias, que destacaron que la jornada se desarrolla con relativa normalidad.

Los paros han provocado que las terminales de contenedores del puerto no operen en las horas impares. No obstante, tampoco se ha registrado de momento actividad en las horas pares, ya que no estaba programada la llegada de ningún barco.

El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Manuel Morón, manifestó su confianza en que patronal y sindicatos se sienten de nuevo a dialogar para que "el daño no sea mayor del que ya está hecho".

El puerto de Santander, paralizado

El 100% de los estibadores del Puerto de Santander han secundado el paro convocado para este lunes en la instalación, según informaron a Europa Press en fuentes del Sindicato Cántabro de Asalariados del Transporte (SCAT), que destacaron que la jornada se desarrolla sin ningún incidente.

En el Puerto de Santander, el primer día de paros convocados por los estibadores afectarán a la carga y descarga de cinco buques. Por la mañana están programados sendos buques del sector siderúrgico y de vehículos, y ya por la tarde y la noche, de maquinaria, de segmentos eólicos y de maquinaria.

Así lo indicó el representante del sindicato, mayoritario en la estiba regional cántabra, José Loreto, que añadió que el único servicio que se prestará "con total normalidad" es el del Ferry, dado que los paros no afectan al tráfico de viajeros.

Según Loreto, los paros convocados en el Puerto de Santander se "notarán" sobre todo en "retrasos a la hora de llegar productos de importación y exportación", pero no en los destinados al consumo humano ni perecederos.

El Puerto de Santander tiene 46 trabajadores de la estiba fijos y 30 eventuales, a los que se suman otros que proporcionan dos empresas de trabajo temporal.

Más de 6.000 estibadores

Los más de 6.000 estibadores que trabajan en los 105 puertos comerciales españoles están llamados desde este lunes, a las 8.00 horas, a tres jornadas de paros parciales, en horas impares, que se producirán también el miércoles y el viernes y no afectarán al transporte de pasajeros en líneas regulares.

Estos paros, convocados por los sindicatos CETM, UGT, CCOO, CIG y CGT, se producen por la falta de garantía del 100% del empleo por parte de la patronal Anesco tras la aprobación del decreto de regulación de la estiba.

De hecho, los sindicatos han presentado el preaviso de huelga para otras cinco jornadas de paros durante el mes de junio, que se unen a los tres previstos esta semana.

Servicios mínimos

Los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Fomento protegen las operaciones que afecten a mercancías perecederas, o peligrosas, cuya permanencia en el puerto pueda representar un riesgo grave para personas o instalaciones.

También los servicios que sean necesarios para garantizar el abastecimiento, la atención sanitaria y los suministros especiales y esenciales a los territorios insulares, Ceuta y Melilla.

Además, contemplan los servicios en el caso de operaciones en buques mixtos, con objeto de no afectar al servicio de pasajeros de línea regular y los servicios que sean necesarios para atender a situaciones de emergencia o siniestros en buques o mercancías.

Por último, se exige el porcentaje necesario del servicio para garantizar un rendimiento no inferior al 50% del promedio del año natural anterior en jornada comparable (horario y tipo de mercancía).