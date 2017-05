(AVANCE) ESTIBADORES. DE LA SERNA ADVIERTE A LOS SINDICATOS DE QUE “ES HORA DEL DIÁLOGO Y NO DE LA PRESIÓN”

Google Plus

- Admite que el segundo real decreto ley de la estiba no garantiza evitar la multa de 24 millones de euros. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, advirtió este jueves a los sindicatos de estibadores, que han convocado ocho días de huelga a partir del próximo miércoles, que “es hora del diálogo y no de la presión, de sentarse en cada puerto para cerrar acuerdos”.

Así se expresó De la Serna en su intervención en defensa del nuevo real decreto ley de la estiba durante el debate de convalidación en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde aseguró que “su objetivo único es dar cumplimiento íntegro a la sentencia sobre el régimen portuario español”.

A este respecto, admitió que este real decreto, a diferencia del rechazado el pasado mes de marzo, no tiene la garantía de la Comisión Europea de que España evite la multa de 24 millones de euros que tiene devengada desde diciembre de 2014.

Por otro lado, el ministro agradeció el apoyo de los grupos que permitirán la aprobación del decreto. Se refirió, entre ellos, al PDECat, que según reveló ha mantenido “bastantes semanas de estrecha comunicación y diálogo con el Gobierno”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso