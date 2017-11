MÁS DEL 60% DE LOS ESPAÑOLES RECONOCE AISLARSE DEL ENTORNO AL CONSULTAR EL MÓVIL

- El 73% duerme con el móvil encendido y el 20% reconoce haber sufrido insultos en redes sociales. El 62% de los españoles confiesa que consigue aislarse e ignorar todo lo que hay a su alrededor, incluso en reuniones o fiestas, cuando consulta su ‘smartphone’, según el estudio ’10 Epic Fails’ realizado por Sondea para Dialogando, a partir encuestas a personas de entre 14 y 64 años.

Este hecho, conocido como ‘phubbing’, es una de las tendencias que las redes sociales han puesto de moda y que consiste en prestar más atención al móvil que a las personas del entorno.

La investigación certifica también que los insultos y los bulos en las redes, el excesivo control de los amigos y las parejas, el uso abusivo del móvil y los descuidos en privacidad y seguridad son una realidad hoy en día.

Dialogando, el portal de uso responsable de la tecnología de Movistar, ha querido poner sobre la mesa estos ‘Epic Fails’ para “sensibilizar tanto a sus clientes como a la sociedad de la necesidad de mejorar nuestros hábitos digitales”.

Además, el 20% de los españoles dice haber recibido insultos en redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram, y el 13% confiesa haber acosado alguna vez a alguien a través de su perfil, según el estudio.

El auge de las redes sociales y la falta de conocimiento de muchos de sus aspectos fomentan este tipo de prácticas que repercuten negativamente en la forma de relacionarse con el entorno, como lo demuestra el hecho de que un 40% de los jóvenes de entre 14 y 24 años se ha sentido controlado en algún momento por su pareja, amigos o familiares, mientras que el 45% de los españoles admite haber controlado en exceso a sus más allegados.

Las peleas ‘online’ afectan a una de cada cuatro personas en España, afectando directamente a sus relaciones en la vida real como lo demuestra el hecho de que el 27% de los encuestados confirma haber discutido o dejado de hablar a un amigo, familiar o pareja por algún comentario desafortunado en redes sociales.

CIBERSEGURIDAD

La educación y el conocimiento de las nuevas tecnologías vuelven a ser esenciales a la hora de protegerse contra distintos ataques, pues los ‘hackers’ buscan en estas plataformas datos útiles para realizar estafas y suplantar identidades. El estudio constata que el 43% de los usuarios de redes sociales comparte información muy personal, vídeos y fotos que pueden ser utilizados por otras personas.

Asimismo, muchas de las aplicaciones utilizadas a diario invitan a leer y aceptar los ‘Términos y Condiciones Legales’, pero el 80% de los españoles, por “pereza o exceso de confianza”, las aceptan sin leerlas, permitiendo que terceros accedan a sus datos personales. Igualmente, el 52% no cambia su contraseña regularmente y utiliza la misma para acceder a distintas aplicaciones, lo que facilita la entrada de ‘hackers’ a sus cuentas.

De la misma forma, el 48% de los españoles usa ordenadores y páginas web no seguras que recuerdan automáticamente al usuario su propia contraseña dejando la puerta abierta a quien quiera ‘hackear’ el llavero de contraseñas y robar sus datos. A esto hay que sumar el hecho de que el 53% no tiene antivirus instalado, otra razón más para que puedan usar sus datos y cuentas bancarias y/o dañar el funcionamiento de sus dispositivos conectados.

Otro de los aspectos que desvela el estudio de Movistar es la “adicción” al móvil. La mayoría de los españoles, concretamente un 73%, duerme con el ‘smartphone’ encendido y es lo primero que consulta al levantarse y acostarse.

Por último, el estudio refleja que, a pesar de que poco a poco cada vez hay más conciencia de que muchas veces no todo lo que se dice en Internet es real, todavía el 22% de la población de entre 45 y 55 años envía mensajes en cadena con contenido de dudosa procedencia a través de sus redes sociales y mensajería instantánea, donde muchos de estos mensajes terminan resultando ser noticias falsas y/o alarmistas y causando el consiguiente daño a personas e instituciones.

