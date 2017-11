LOS ESPAÑOLES OCULTAN UNOS 140.000 MILLONES EN PARAÍSOS FISCALES, SEGÚN GESTHA

Alrededor de 140.000 millones de euros permanecen depositados en paraísos fiscales y ocultos al fisco español, lo que equivale a más del 12% del PIB nacional, según datos del Nacional Bureau of Economic Research (NBER) de Estados Unidos recogidos por el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Gestha hizo referencia a estas cifras este lunes tras la filtración de los denominados ‘Paradise Papers’, en los que, hasta el momento, se incluirían los nombres de 600 españoles.

El sindicato reclamó, en un comunicado, que se “agilice” la armonización europea que califique como paraíso cualquier país, territorio o centro offshore que permita una baja o nula tributación para los no residentes y exista el secreto bancario, registral y mercantil.

Mientras tanto, indicaron los técnicos de Hacienda, “no debe extrañar que entre el 30% y el 40% del dinero de los mayores patrimonios españoles esté camuflado en territorios con baja o nula tributación”, incluso en países con los que España ha suscrito un acuerdo de intercambio individualizado de información fiscal, ya que no se no “puede pedir información que no conoce”.

"GRAN OPACIDAD"

Disponer de una cuenta, una empresa o una propiedad en un paraíso fiscal no es ilegal si se declara en España su tenencia, recordó Gestha. No obstante, agregó, “la mayoría de estos titulares pretende ocultar parte de su patrimonio a través de testaferros en estos países de escasa o nula tributación y gran opacidad”.

Por ello, los técnicos instan a la Agencia Tributaria a que abra una investigación a los residentes en España que aparezcan en los ‘Paradise Papers’ por posible fraude fiscal.

Los técnicos también reclamaron que las inspecciones se inicien con carácter inmediato para evitar que se presenten declaraciones complementarias con las que “esquivar” las sanciones y condenas respectivas por las infracciones tributarias o los delitos fiscales que habrían podido cometer.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso