LOS ESPAÑOLES OBTIENEN 93 EUROS DE MEDIA REVENDIENDO LOS REGALOS DE NAVIDAD, SEGÚN EBAY

Los españoles obtienen una media de 93 euros revendiendo los regalos no deseados que reciben en Navidad.



Así lo recoge el estudio ‘Tendencias de consumo en Navidad’ realizado por eBay, en el que señala que el 44% de los españoles considera que revender los regalos, el ‘regifting’, es la manera más sencilla de obtener un dinero extra para comprar aquello que realmente desean.

En este sentido, el estudio, que afirma que un 27% de los españoles recibieron más de un regalo no deseado la pasada Navidad, señala que el 50% de quienes revenden prefieren quedarse el dinero en lugar de volver a gastarlo.

En palabras de Mónica Pérez, directora de Comunicación de eBay en España, “cada vez más consumidores se apuntan a esta tendencia” y añade que “vender en plataformas regalos que no usaremos nunca, que ocupan sitio en casa o tenemos duplicados, es una manera perfecta de obtener un dinero extra para invertirlo en algo que realmente necesitamos o para cubrir gastos para la cuesta de enero, por ejemplo”.

Por otra parte, eBay hizo referencia a los datos de ventas en 2017 al señalar que períodos de ofertas como el ‘Black Friday’ o el ‘Cyber Monday’ fueron “decisivos” para que muchos españoles adelantaran sus compras navideñas a noviembre. Sin embargo, destacaron que la Navidad ha tenido “resultados óptimos” y que el 13 de diciembre fue el día que más transacciones se efectuaron.



