MÁS DEL 60% DE LOS ESPAÑOLES NO ENVÍA NI RECIBE CARTAS

El 68,8% de los españoles no recibieron ninguna carta de otro particular en el primer semestre de 2017 y el 64,3% no había enviado ninguna a otro particular en el mismo periodo.



Según el Panel de Hogares del Sector Postal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuando se trata de cartas enviadas por empresas, esos porcentajes bajan al 29,4%.

De esas mismas encuestas se concluye que no visitaron ninguna oficina postal más de la mitad de los encuestados. Los principales motivos que alegaron quienes sí que lo hicieron fueron el envío de una carta o la recogida de algún envío.

También según el Panel de Hogares de la CNMC, se realizaron 115,3 millones de transacciones de comercio electrónico. Casi la mitad de los encuestados realizaron alguna compra por Internet. Dichas compras supusieron la recepción de un paquete postal en más de un 88% de los casos encuestados en el primer semestre de 2017.



