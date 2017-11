SIETE DE CADA 10 HOGARES ESPAÑOLES DESCONOCEN SI SU OFERTA DE GAS NATURAL O DE ELECTRICIDAD ESTÁ EN EL MERCADO REGULADO O LIBRE

Más de un 70% de los hogares españoles no sabe si su suministro de electricidad o de gas natural está en el mercado regulado o libre, lo que “continúa mostrando el desconocimiento que tienen los usuarios sobre las condiciones de contratación de los suministros de luz y de gas natural”.

Así se desprende de los datos hechos públicos hoy del Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), correspondientes al segundo trimestre de 2017.

El desconocimiento sobre el sector energético se refleja también en que el 41% de los hogares declara desconocer el tipo de tarifa eléctrica que tiene contratada y el 24,2% no sabe cuál es la potencia contratada.

El Panel de Hogares pone en evidencia las diferencias en los hábitos de consumo entre los hogares que declaran tener tarifas cuyo precio depende de la hora y los que declaran tener tarifas que dependen del tramo del día (discriminación horaria).

En los primeros, los distintos precios de la luz según la hora del día tienen un bajo impacto en las decisiones de consumo de los hogares: un 58% no tiene en cuenta los precios en sus hábitos y un 17% dice tener estos precios bastante en cuenta. En cambio, entre los hogares con una tarifa por tramos, un 64% tiene bastante en cuenta los precios al consumir y solo un 16% no los tiene en cuenta

El Panel también investiga el conocimiento de los hogares sobre el bono social de electricidad para los consumidores vulnerables. En junio de 2017 la mitad conocía su existencia y entre estos un 60% conocía los requisitos que un hogar debe cumplir para beneficiarse del mismo.

Por último, el 52% de los hogares con gas natural contrata los servicios de electricidad y de gas natural con una misma compañía para beneficiarse de mejores precios y por la comodidad de tener sólo un suministrador energético, entre otros motivos.

