EL BANCO DE ESPAÑA PRESENTA UNA MEJORA DEL MODELO QUE USA PARA PREDECIR EL PIB

El Banco de España ha presentado una ampliación del modelo ‘Spain Sting (Short-Term Indicator of Growth)’, una herramienta interna del supervisor que se utiliza para predecir el crecimiento del PIB español a corto plazo.

En un artículo publicado este martes, el Banco de España explica que esta herramienta sirve para predecir el PIB a uno o dos trimestres hacia adelante y en tiempo real, es decir, conforme se conoce nueva información de las variables que determinan la economía española.

En concreto, este modelo está compuesto por el PIB, cuya publicación es trimestral, y 10 indicadores mensuales, de los cuales ocho son relativos a la actividad real (producción industrial no energético, afiliados a la Seguridad Social, ventas reales de grandes empresas no financieras, consumo eléctrico industrial, consumo aparente de cemento, exportaciones e importaciones reales de bienes) y dos recogen datos de opinión (PMI e indicador de sentimiento económico).

Con la ampliación del modelo ‘Spain Sting’ se resuelven diferentes problemas en la predicción del PIB que se daban con el modelo anterior.

De esta manera, la estimación del cuadro macroeconómico completo permite, en tiempo real, añadir a la previsión trimestral del PIB la información de los componentes que explican esta previsión, de manera que es posible profundizar en el análisis de las causas que provocan variaciones en las previsiones del PIB.

“Es esencial recalcar que tanto el anterior modelo ‘Spain-Sting’ como el modelo ‘Spain-Sting’ ampliado predicen mejor, y con un alto grado de ajuste, el avance del PIB, por lo que es preciso interpretar con cautela los errores de previsión de este tipo de modelos una vez publicado, y revisado, el dato definitivo del PIB”, señala el Banco de España.

