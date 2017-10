ESPAÑA LLEGA AL 19,8% DE RENOVABLES TRAS LAS DOS SUBASTAS REALIZADAS ESTE AÑO

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, destacó este miércoles en el Congreso de los Diputados que la cuota de penetración de las energías renovables en España alcanza ya el 19,8% tras las dos subastas realizadas a lo largo de este año.

Así lo reveló Nadal en el Congreso en respuesta a una interpelación urgente de la diputada de Podemos Rosa Martínez sobre la posición del Gobierno en la negociación en Europa del paquete de invierno.

De esta manera, según lo explicado por el ministro, España se sitúa a apenas dos décimas de alcanzar el objetivo del 20% fijado para el año 2020. Además, Energía tiene previsto lanzar otra subasta en Canarias antes de fin de año.

“España es el país que se marcó más objetivos y que más rápidamente los está cumpliendo”, destacó Nadal, quien añadió que también es el país que “tiene más capacidad instalada entre los principales países europeos”.

“Hemos pasado de un mundo en que lo verde era caro a un mundo en que no lo es, pero necesita complemento”, prosiguió el titular de Energía, quien en ese contexto defendió la necesidad de mantener energías fósiles como el carbón y el gas.

De hecho, afirmó que “mientras no se perjudiquen los objetivos medioambientales, el Gobierno va a apoyar al carbón”, ya que sin esta tecnología los picos de precios en momentos de alta demanda serían un 15% más elevados, más allá del impacto que tendría su desaparición en términos económicos y de empleo.

En esta línea, advirtió de que, como consecuencia de la mayor implantación de las renovables, España tiene que pagar más para gestionar su intermitencia. En concreto, apuntó que dicho coste asciende a 1.200 millones anuales.

“Mi objetivo es que la electricidad sea lo más barata posible, porque por cada euro que gastamos en energía es un euro que no pagamos en salarios”, concluyó Nadal.

Por su parte, Martínez acusó a Nadal de no estar haciendo “ningún esfuerzo por lograr que Europa sea líder en renovables y en la lucha contra el cambio climático” y de estar “mucho más preocupado de defender los intereses de las grandes compañías energéticas”.

