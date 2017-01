ESPAÑA ES EL TERCER PAÍS EUROPEO EN INVERSIÓN SOCIAL FILANTRÓPICA

España ocupa el tercer puesto de países europeos con mayor inversión social europea, alcanzando los 8.070 millones de euros, por detrás de Alemania (17.000 millones) e Italia (9.950 millones).

Así se desprende de los datos del informe ‘Public Benefit Foundations in Europe 2016’ recopilados por Donors and Foundations Network of Europe (Dafne), analizados por Foundation Center y publicados por ‘El Periódico de las Fundaciones’.

El informe revela que, por este orden, Alemania, Italia, España, Francia, Países Bajos, Reino Unido y Suiza son los siete principales países en términos de gastos caritativos totales, con un montante que alcanza los 54.520 millones de euros.

Estos siete países representan el 90% de estos gastos de todas las fundaciones públicas europeas. Francia alcanza los 7.500 millones de euros, Países Bajos 6.000 millones, Reino Unido 4.400 y Suiza 1.100.

Según explicó al periódico la presidenta de la red europea de fundaciones Dafne, Rosa Gallego, “las fundaciones forman un variado ecosistema en Europa y en algunos países como en España hay entidades con siglos de historia”.

Agregó que, a pesar de su variedad, el sector fundacional europeo “es una industria creciente con más de 140.000 fundaciones dedicadas al interés general, que anualmente gestionan recursos en torno a los 60.000 millones de euros”.

Además, reseñó que las fundaciones son organizaciones que “aportan a la sociedad nuevas perspectivas, son agentes de cambio que rápidamente detectan nuevas necesidades o intereses sociales” y son organizaciones que, por su naturaleza, “pueden pensar y actuar a largo plazo”.

Por otra parte, Gallego destacó que las fundaciones cada vez más “buscan mecanismos para optimizar su labor y para incorporar a su contribución no solo los recursos económicos, sino también conocimiento de las áreas en las que trabajan, capacidad de conectar personas, instituciones, empresas y administraciones públicas, así como interés y capacidad de colaborar”.

En cuanto al 'ranking' mundial, la presidente de Dafne apuntó que España tiene un papel “más discreto, pero no por ello menos importante”. El último informe de Global Policy Forum, grupo de seguimiento de las políticas que implementan los organismos de la ONU, revela que las 27 principales fundaciones benéficas privadas del mundo (19 estadounidenses) destinan una cifra de estimada de 15.000 millones de dólares a causas benéficas.

